Le nord de Södermalm offre parmi les plus belles vues de Stockholm. Dégagées, elles permettent d’admirer la magnifique prise d’eau où l’archipel devient la capitale suédoise. Et les quelques brasses du matin offriront une vue imprenable sur la mer baltique.

Cette piscine à débordement serait une attraction d’utilité publique de plus dans la ville qui s’étalerait sur plus d’un kilomètre (au niveau de Slussen et jusqu’à l’est de l’île). Elle bloquerait la vue sur la grande autoroute située en contrebas, et masquerait les infrastructures destinées aux larges navires.

La structure principale en strates d’acier serait boulonnée à la roche. Puis le module de la piscine, en béton, serait hissé à l’aide d’une grue puis fixé.

La piscine à débordement de Stockholm recevrait de l’eau pompée depuis la mer baltique et traitée par une usine proche du terminal de croisière sur le port. Des vestiaires, des douches et des saunas seraient installés sous la piscine pour que la vue depuis la rue ne soit pas obstruée. Pendant l’hiver, le niveau de l’eau sera diminué pour que le lieu serve de patinoire.

Ni les autorités locales ni UMA n’ont annoncé si/quand le projet sera concrètement approuvé.

Plus d’infos sur UMA : www.u-m-a.se