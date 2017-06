Avec 42% de plébiscite, l’ancien Président des Etats-Unis incarne le partenaire idéal pour partager la proximité d’un siège dans un avion, rapporte une étude Swiss/EasyPanel.

Si les passagers ne choisissent pas Barack Obama comme compagnon de voyage, ils préfèrent l’acteur Guillaume Canet (20%), sinon Vanessa Paradis (15%), Iris Mittenaere, Miss Univers 2017 (14%) ou le joueur de tennis Roger Federer (9%).

En attendant les vacances

Toutefois, l’heure n’est pas encore celui de l’embarquement. Les futurs estivants affrontent la dernière ligne droite et utilisent tous les subterfuges pour patienter. 27% barrent chaque jour le calendrier pour se rapprocher du premier jour de leurs vacances. 11% préfèrent remplacer le fond d’écran de leur ordinateur avec la photo de la destination qui les attend.

Plus drastique pour s’imaginer déjà au soleil, 13% des vacanciers préparent leurs valises deux semaines, voire plus, avant le départ. Cette anticipation ne concerne cependant qu’une minorité de Français, puisque 64% rassemblent crèmes solaires et maillots de bain quelques jours seulement avant de partir.

Le jour J, 15% annonceront leur départ sur les réseaux sociaux.

Cette étude a été menée par internet, du 15 au 17 mars 2017, auprès d’un échantillon de 1011 personnes représentatif des Français de 18 ans et plus.