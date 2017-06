Selon une étude mondiale récente menée par McAfee, la question est d’autant plus sérieuse que, pour la plupart d’entre nous, nous sommes incapables d’abandonner nos appareils numériques pendant les vacances d’été.

Plus d’un tiers (38%) des 9500 sondés reconnaissent que, bien qu’étant censés être en vacances, ils sont incapables de passer 24 heures sans vérifier leur boîte mail professionnelle ou personnelle. Qui plus est, 52% des sondés américains (l’enquête a été menée en Australie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis) admettent passer en général plus d’une heure par jour à consulter leurs courriels, à lire des articles et à se connecter aux réseaux sociaux pendant leurs vacances.

Les vacanciers sont tout disposés à voyager léger (72% d’entre eux se déclarent heureux de laisser leur ordinateur portable à la maison), mais quant à lâcher leurs smartphones, c’est une autre histoire ! Seuls 27% des sondés déclarent qu’ils pourraient s’en passer en vacances.

Pourtant, quand on leur pose la question, seuls 16% des sondés admettent que c’est le travail qui les empêche de se déconnecter complètement. La raison la plus fréquemment donnée par ceux qui veulent rester connectés est qu’ils désirent rester en contact avec leur famille et leurs amis (62%).

Éviter le wifi dans la mesure du possible

La plupart des vacanciers ont tendance à choisir une connexion wifi pour éviter les coûts souvent exorbitants des connexions nomades. Et c’est là que se trouve potentiellement le plus grand risque sur le plan de la sécurité.

32% des sondés reconnaissent que s’ils ont vraiment besoin de se connecter, ils ferment les yeux sur le niveau de sécurité d’une connexion wifi ; 20% avouent ne pas se soucier du fait qu’une connexion wifi ouverte est par définition ouverte à tous.

En outre, si 58% prétendent savoir évaluer le niveau de sécurité d’une connexion wifi, seuls 49% prennent vraiment le temps de vérifier si le niveau de sécurité convient à leur utilisation.

McAfee recommande donc aux vacanciers d’éviter purement et simplement, si possible, de se connecter en wifi et, s’ils se connectent à un réseau dont la sécurité n’est pas garantie, de le faire par le biais d’un VPN.

De même, avant de partir, l’entreprise conseille de s’assurer que tous les logiciels, applications et systèmes anti-virus ont bien été mis à jour et que tous les documents ont bien été sauvegardés.

Enfin, si vos appareils disposent d’une fonction d’auto-localisation, assurez-vous qu’elle soit bien activée. Même si vous évitez les connexions non sécurisées, n’oubliez pas que vous pouvez toujours vous faire voler votre appareil.