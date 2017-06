Le classement d’AirHelp consiste à scruter la performance des compagnies aériennes du monde entier en termes de ponctualité, de services et de leur efficacité auprès des passagers. À noter que la griffe tarifaire n’est aucunement un critère. Qatar Airways descend sur la troisième marche du podium, en raison de sa ponctualité. Singapore Airlines ayant réussi cette année à afficher un meilleur score sur ce critère. Etihad Airways vient compléter le trio gagnant en s’adjugeant la médaille d’argent.

Hormis le Canada, représenté par Air Transat (5e), l’Europe fait office d’exemple dans ce top dix, à commencer par le Royaume-Uni qui réussit à rassembler deux de ses leaders : British Airways (7e) et Virgin Atlantic Airways (8e). La qualité de leur service est estimée à 8 sur 10. La meilleure compagnie aérienne européenne est autrichienne : Austrian Airlines (4e).

La France, quant à elle, brille par son absence. Air France n’est que douzième. « Grâce à une bonne qualité de service et à un SAV performant, Air France se maintient parmi les meilleures compagnies mondiales. Seul son score en termes de ponctualité est un peu plus faible que les autres grandes compagnies aériennes

mondiales […] Le nombre de destinations très élevé proposé par Air France (plus de 80 pays desservis) ainsi que certaines destinations très susceptibles au retard (plus d’un tiers des vols Air France vers le Maghreb sont perturbés) empêchent la compagnie française d’atteindre le haut du classement », souligne Jean-François Biart, Country Manager France d’AirHelp.

En marge du palmarès, AirHelp a appliqué les mêmes critères aux aéroports du monde entier. Singapour se détache à nouveau pour prendre la tête de ce nouveau classement, avec Singapore Changi Airport. Munich International Airport est deuxième, et Hong Kong International Airport est troisième.