À l’aube de la quatrième saison de Foresta Lumina, la directrice générale du Parc de la gorge de Coaticook, Caroline Sage, assure que les visiteurs seront aussi émerveillés par les nouveautés que lorsqu’ils ont découvert le parcours lumineux en 2014.

«Tout ce que je peux dire, c’est qu’on souhaite recréer l’effet »wow »», mentionne la principale intéressée à propos de l’attrait qui accueillera ses premiers visiteurs ce vendredi (16 juin).

Pour y arriver, l’équipe du Parc de la gorge a investi des sommes frôlant le million de dollars dans son populaire attrait. Ces investissements se traduisent par la bonification du parcours de 800 mètres et l’ajout de deux nouvelles zones. «On en a ajouté une après la scène des tableaux, précise Mme Sage. On a également ajouté une scène à notre finale. Celle-là, c’est notre zone techno, où on a utilisé les dernières technologies pour fabriquer quelque chose d’extraordinaire. Les visiteurs ne seront pas certainement pas déçus.»

Certains petits ajustements ont aussi été apportés. «On s’est basé sur les commentaires des dernières années. Par exemple, cette année, on a travaillé davantage sur l’histoire. On en sait davantage sur les créatures qui rodent dans la forêt.»

«Bref, Foresta Lumina, à sa quatrième année, c’est vraiment ce qu’on avait imaginé au départ», résume Caroline Sage.

Travail jour et nuit

La somme de travail avant d’accueillir les premiers «Lumineurs», le surnom donné aux visiteurs, est colossale. «En fait, ça ressemble à ce que nous avons eu comme travail la première année, compare la directrice générale du Parc de la gorge de Coaticook. On travaille jour et nuit pour y arriver. On a eu un méga printemps et on met présentement les bouchées doubles afin que tout soit prêt pour notre ouverture.»

Pour cette quatrième année d’opération, Foresta Lumina espère attirer plus de 100 000 visiteurs. À titre comparatif, en 2016, ils ont été plus de 156 000 à être émerveillés par l’attrait.

Caroline Sage est confiante de dépasser cet objectif. «Lorsqu’on a ouvert les réservations en ligne, un peu plus tôt en mai, elles sont parties en flèche. La saison s’annonce être très achalandée.»

Foresta Lumina débutera un premier week-end d’activités, vendredi et samedi (16-17 juin). Le sentier nocturne ouvrira ensuite ses portes tous les soirs à compter du 24 juin, et ce, jusqu’à la fête du Travail, où l’entrée sera possible les week-ends et certains jeudis.