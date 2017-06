Vous connaissez Barcelone, Madrid et Séville sur le bout des doigts et, malgré cela, vous n’imaginez pas passer vos prochaines vacances ailleurs qu’en Espagne? Voici quelques suggestions pour compléter votre panorama.

Tolède plutôt que Madrid



À une heure de voiture de Madrid, la ville «aux trois cultures», en raison de la présence de communautés juive, arabe et chrétienne durant de nombreux siècles, constitue une solution de rechange pour les férus d’histoire. Capitale de la communauté autonome de Castille-La Manche, Tolède a un passé de cité impériale se visite au gré de ses remparts et forteresses. Il est bon de se perdre dans le vieux centre de Tolède, surtout sur le circuit des Cigarreles, où des belvédères offrent la meilleure vue pour comprendre et découvrir la ville. Une visite ne serait pas complète sans un passage par la cathédrale et l’Alcazar.

Une autre possibilité dans le coin: Poursuivez votre chemin jusqu’à Ciudad Real, où vous pénétrerez dans le décor des aventures de Don Quichotte. Les moulins feront partie intégrante du voyage.

Gérone plutôt que Barcelone



Si la Sagrada Familia de Gaudi n’a plus aucun secret pour vous, abandonnez Barcelone pour vous intéresser aux environs. Gérone ne se trouve qu’à une centaine de kilomètres. À moins de six heures de Paris, la ville offre un autre aperçu de la Catalogne. Sa cathédrale, construite du XIVe au XVIIe siècle, est la plus grande église de Catalogne. Les curieux se baladeront également dans le quartier juif, l’un des plus importants d’Europe au Moyen-Âge. Gérone est aussi, bien sûr, une destination pour les gastronomes, qui auront réservé plusieurs mois à l’avance une table à El Cellar de Can Roca. L’adresse catalane s’est imposée en tête du palmarès des 50 meilleurs restaurants au monde.

Une autre possibilité dans le coin: On peut sortir des sentiers battus en poussant vers le nord jusqu’à Figueres, rendue célèbre par Salvador Dali. Les amateurs d’art y visitent le théâtre-musée de l’artiste. Le site est aussi couru que le Guggenheim de Bilbao.

Cordoue plutôt que Séville



Dans le centre de l’Andalousie, Grenade attire les curieux qui ont hâte de pénétrer dans l’Alhambra, tandis que d’autres prennent le pouls espagnol dans les ruelles pavées du quartier de Santa Cruz, à Séville. Toutefois, les voyageurs auraient tort de ne pas aller au-delà de ces deux choix. Cordoue, ou Córdoba, est reconnue au patrimoine mondial de l’UNESCO. On y visitera la Mezquita, une mosquée-cathédrale considérée comme le monument islamique le plus important en Occident. Dans le centre historique, l’Alcazar est une forteresse qui mérite aussi le détour, au même titre que l’ancien quartier juif. Córdoba se découvre également en arpentant ses ruelles et en goûtant au charme d’un hammam de style mauresque et, pourquoi pas, en assistant à un spectacle de flamenco?

Une autre possibilité dans le coin: Sur la route de Baena, vous effectuerez une découverte mémorable. Dans le Parque Arqueologico de Torreparedones, une cité romaine est restée ensevelie durant des siècles. Depuis 2011, les passionnés d’histoire y découvrent un véritable site antique, qui n’a pas encore révélé tous ses secrets.