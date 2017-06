Le Camping Choisy, situé à Rigaud, vient de remporter la palme du plus beau terrain de camping au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et même dans les états américains comme le Maine, la Virginie, le Massachusetts, le New Hampshire et le Vermont.

C’est le classement annuel du site MSN.com qui attribue le titre du plus beau camping au Camping Choisy. On y explique que l’endroit offre à ses visiteurs un dépaysement total, à seulement 30 minutes de Montréal.

Depuis quelques années, l’entreprise de villégiature a remporté plusieurs distinctions. Le Camping Choisy a reçu la classification cinq étoiles en 2015 et à l’automne de la même année, l’Association des terrains de camping du Québec désignait le Camping Choisy comme étant le camping de l’année dans la belle province.

Copropriétaire du Camping Choisy, Annie Bertrand assure qu’elle est très fière de la distinction que son entreprise vient d’obtenir. «C’est une très belle reconnaissance, dit Mme Bertrand. Surtout que nous n’avons pas soumis notre candidature pour ce classement.»

Annie Bertrand confirme que l’administration s’est fait un devoir de prendre un virage vert. «C’est une façon de préserver notre lieu, mentionne la copropriétaire. Cette année en est une de tourisme écologique. Chez nous, les campeurs retrouveront une borne de chargement pour voiture électrique, des cuvettes plus petites afin d’économiser l’eau, un bloc sanitaire alimenté au solaire, ainsi que la récupération d’eau de pluie pour les toilettes. De plus, notre flotte est pratiquement toute composée de véhicules électriques. On essaie de prendre soin de l’environnement.»

Il semble que les habitudes développées sont désormais bien ancrées. «C’était simplement de mettre tout en place, raconte Mme Bertrand. Ça se fait tout seul maintenant. Même que c’est beaucoup plus simple. De plus, cela semble porter ses fruits puisque nous venons d’obtenir une certaine reconnaissance.»