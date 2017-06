Tous les chemins mènent à Rome et les touristes ne manquent pas d’emprunter tous ceux qui les acheminent vers les nombreux sites et monuments de la capitale italienne. Avant toute chose, les voyageurs lorgnent sur le Vatican. Le billet coupe-file, qui donne accès au musée et à la chapelle Sixtine, est le plus réservé via TripAdvisor. Le ticket pour visiter le plus petit Etat du monde durant une demi-journée, qui comprend aussi un accès à la Basilique Saint-Pierre, est aussi très couru (5e).

Il est en effet conseillé de réserver plusieurs jours à l’avance le billet d’entrée pour accéder à la prestigieuse collection d’art du Vatican, compte tenu de la file d’attente, longue de plusieurs heures lors de la belle saison. A noter que l’entrée de la Basilique Saint-Pierre est gratuite (sauf pour grimper dans la coupole), mais impose d’être patient compte tenu des milliers de touristes passant sous les portiques de sécurité.

Rome concentre les autres envies de touristes qui prennent soin d’anticiper la réservation de circuits comprenant de multiples arrêts dans la cité éternelle.

Le reste du classement des attractions touristiques les plus réservées concerne surtout des sites américains. Les voyageurs présentent un intérêt pour la croisière sur la rivière à la découverte de l’architecture de Chicago (4e). L’Observatoire One World (5e), situé dans la One World Trade Center de New York, connaît déjà un vif succès, tandis que l’Empire State Building continue d’être un must (8e).

En France, l’attraction touristique la plus demandée est le spectacle du Moulin Rouge, à Paris. Les coupe-files pour la tour Eiffel sont un deuxième choix.

Le classement s’appuie sur les réservations mises en ligne sur TripAdvisor et Viator et réservées entre janvier 2016 et juin 2017.

Voici le palmarès des attractions touristiques les plus réservées dans le monde :

1. Billet coupe-file : musées du Vatican avec la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine et surclassement en petit groupe

2. Billets coupe-file : visite d’une demi-journée dans la Rome antique et au Colisée

3. Circuit à arrêts multiples dans Rome

4. Croisière sur la rivière à la découverte de l’architecture de Chicago

5. Billet coupe-file : excursion à pied d’une demi-journée aux musées du Vatican, à la chapelle Sixtine et à la Basilique St Pierre

6. Entrée à l’observatoire One World

7. Excursion d’une journée depuis Las Vegas au plateau ouest du Grand Canyon et au barrage Hoover avec option Skywalk

8. Billets pour l’Empire State Building – Billets pour l’observatoire et billets coupe-file facultatifs

9. Accès prioritaire : visite de la Sagrada Familia à Barcelone

10. Billet d’entrée pour le «sommet» de Burj Khalifa