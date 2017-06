Les Canadiens veulent explorer davantage leur pays au cours de leurs vacances cette année.

D’après le moteur de recherche de voyages KAYAK, seize des trente destinations de voyage envisagées par les Canadiens en 2017 se trouvent dans la fédération canadienne. Dans les palmarès qui ont été réalisés dans chaque province canadienne, Toronto rafle la mise avec pas moins de six apparitions. En comparaison, Vancouver est mentionné deux fois et Montréal, une seule fois.

Le week-end le plus prisé par les Canadiens est celui de la fête du Canada, où cette année, le 150e anniversaire du pays sera souligné.

Les Canadiens opteraient aussi davantage pour les déplacements en voiture puisque les locations de véhicule ont augmenté de 51% par rapport à l’année dernière, selon KAYAK. Le Québec est la province enregistrant le plus forte augmentation (124%) dans les recherches de locations d’autos par rapport à l’année dernière. Sur l’échelle nationale, et pour le seul weekend de la fête du Canada, les recherches ont augmenté de 12%.

L’augmentation du nombre de voyageurs a toutefois un effet néfaste pour le budget de ces derniers puisque les prix moyens des hôtels, selon KAYAK, ont augmenté de 21% par rapport à l’été dernier, avec une moyenne de 190$ la nuit, toutes provinces confondues. La province du Québec, elle, propose un prix moyen de 229$ la nuit, soit près de 21% d’augmentation, ce qui en fait l’une des destinations les plus chères du Canada.

Les destinations étrangères ne sont pas pour autant mis de côté par les Canadiens. Los Angeles et, dans une moindre mesure, New York, obtiennent leur faveur. Les Québécois préfèrent de leur côté les villes de Paris, Fort Lauderdale et Barcelone.