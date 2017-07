La voiture comme œuvre d’art: la mythique Fiat 500 fait son entrée au Musée d’art moderne (MoMA) de New York (États-Unis), à l’occasion de ses 60 ans. Une Fiat 500 F «Berlina» de 1968 intègre en effet la collection permanente du musée.

En acquérant ce modèle, le MoMA rend ainsi hommage à l’une des voitures les plus célèbres du 20e siècle pour son style et son design qui ont inspiré de nombreux artistes. Pour rappel, la Fiat 500 F «Berlina» a été produite de 1965 à 1972. Avec son moteur de 499,5cm3 développant 18ch, elle pouvait atteindre les… 95km/h. Au total, plus de 4 millions de Fiat 500, tous modèles confondus, ont été produits de 1957 à 1975. Une nouvelle génération a vu le jour en 2007.

Il ne s’agit pas de la première voiture exposée au MoMA. L’établissement possède déjà dans sa collection plusieurs modèles iconiques, qu’il s’agisse d’une Jeep 4×4 de 1952, d’une Jaguar Type E Roadster de 1961, d’une Porsche 911 Coupé de 1965, d’une Ferrari F1 de 1990 ou même d’une Smart Coupé « Smart & Pulse » de 1998.