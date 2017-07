La capitale hongroise gagne en popularité auprès des touristes internationaux, qui sont instantanément charmés par tout ce qu’elle a à offrir. Peu importe le type de voyageur que vous êtes, vous y trouverez votre compte.

Pour les foodies

Des comptoirs typiques du grand marché de Budapest.

Tout séjour dans la capitale hongroise n’est pas complet sans une visite au grand marché couvert de Budapest. Profitez-en pour rapporter du paprika (doux, épicé ou fumé) à vos parents et amis (et pour vous aussi!). Rendez-vous au deuxième étage du marché pour y déguster une spécialité hongroise décadente : le lángos. Il s’agit d’un pain plat frit couvert de fromage. Si vous avez encore faim après cette visite, allez déguster une goulash ou un poulet paprika, accompagné d’un fameux vin hongrois.

Pour les amateurs d’architecture

Le bastion des pêcheurs est de style néo-romantique et néo-gothique.

Budapest regorge de bâtiments historiques tous plus impressionnants les uns que les autres. Le plus fameux est probablement le parlement hongrois de style néo-gothique, qui surplombe le Danube. Conseil d’ami, allez le photographier de jour comme de soir. La nuit tombée, le parlement est illuminé et son reflet sur l’eau offre d’incroyables occasions de photo. Aussi à ne pas manquer : la colline du château, le bastion des pêcheurs et l’église Matthias, tous des sites du patrimoine mondial. Les quartiers résidentiels sont pour leur part colorés et richement décorés de moulures et de colonnes et leur fenestration est d’une autre époque.

Pour les amoureux de la nature en ville



Le mont Gellért offre une vue incroyable sur Budapest.

Si ce sont les grands espaces verts qui vous appellent, vous serez servi à Budapest. Mettez vos souliers de marche et partez escalader le mont Gellért. La randonnée est agréable, car elle se fait principalement sous les arbres et est d’une élévation modérée. Au sommet, vous serez récompensé par une vue absolument incroyable sur Pest et ses environs. Toujours pas rassasié de nature? Rendez-vous sur l’île Marguerite, située sur le Danube, entre Buda et Pest. C’est un immense parc où vous pourrez profiter de la nature en toute tranquillité, et ce, en plein cœur de la ville.

Pour les petits budgets

N’oubliez surtout pas de faire un tour de tram lorsque vous serez à Budapest.

La capitale hongroise est une destination de choix pour ceux qui n’ont pas envie de vider leur portefeuille en voyage. Le transport en commun ne coûte presque rien et est très efficace, rapide et ponctuel. Côté nourriture, vous pourrez vous offrir de beaux soupers au restaurant plus souvent que vous ne le pensez. Un bon repas pour deux avec deux services et un verre de vin (hongrois, bien sûr), ne vous coûtera pas plus de 30 $. Il vous restera donc des sous pour rapporter des souvenirs typiques. D’ailleurs, la mode hongroise est à l’honneur dans plusieurs boutiques des rues Deák Ferenc et Váci ainsi que dans la Galéria.

Photos: Virginie Landry