Depuis 2013, Ipsos publie un palmarès des villes les plus populaires au monde, le Ipsos Top Cities. La version 2017 vient d’être dévoilée et c’est New York qui arrive première au classement.

Des personnes provenant de 26 pays différents se sont prononcées cette année afin d’établir ce palmarès. Une liste de 60 villes leur avait été fournie et ils devaient décider laquelle était la meilleure pour y vivre, pour faire des affaires et pour visiter en tant que touriste.

Pour résumer, New York est la ville préférée des gens d’affaires, alors que Paris est la ville préférée des touristes et Zurich le meilleur endroit pour vivre.

Cependant, les différentes générations n’ont pas toutes le même avis. En effet, les baby boomers, les générations X et Z ainsi que les milléniaux ont tous répondu différement.