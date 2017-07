En plus d’annoncer une série de nouvelles attractions qui arriveront dans ses parcs à thème dans les années à venir, Disney a également dévoilé ses projets d’ouverture d’hôtels et de croisières, parmi lesquels des établissements Star Wars et Marvel, une zone à thème Côte d’Azur et un septième paquebot de croisière.

À l’occasion du salon D23, la conférence bisannuelle du fan-club officiel Disney, qui a eu lieu ce week-end, 7.000 visiteurs ont été les premiers à apprendre l’arrivée de ces nouveaux projets du géant du divertissement.

Tour d’horizon des annonces les plus importantes:

Un hôtel à thème Star Wars, au parc Walt Disney World (Floride)

Lorsque cet établissement à thème Star Wars ouvrira, ce sera dans le cadre du nouveau concept « 360 Vacation » de Disney, une expérience d’immersion complète qui comportera des déguisements et des formes narratives qui influeront sur chaque instant de la vie des clients dans l’hôtel, a expliqué Bob Chapek, PDG des parcs Disney.

« Dès votre arrivée, vous ferez partie d’un scénario Star Wars ! Vous deviendrez immédiatement un citoyen de la galaxie et vivrez tout ce que cela implique, en particulier vous habiller dans la tenue adéquate. Une fois que vous aurez quitté la Terre, vous découvrirez un vaisseau spatial et tous ses personnages, et prendrez part aux récits et aventures qui se dérouleront autour de vous. Cette narration 100% immersive modifiera chaque seconde de votre journée, et culminera en une aventure unique pour chaque visiteur. »

Un hôtel Marvel à Disneyland Paris

Un nouvel hôtel à thème Marvel va ouvrir à Disneyland Paris. Le « Disney’s Hotel New York-The Art of Marvel » accueillera certains des personnages les plus populaires de l’univers Marvel, parmi lesquels Iron Man, les Avengers et Spider Man.

Le Disney Riviera Resort, au parc Walt Disney World (Floride)

Prévu pour une ouverture en 2019, le Disney Riviera Resort, sur le thème de la Côte d’Azur, comprendra 300 logements et un nouveau système aérien de transport par rail qui reliera le site au reste du parc d’attractions, le Disney Skyliner, qui sera composé de gondoles et offrira aux visiteurs une vue aérienne du tentaculaire parc d’attractions floridien.

Une nouvelle ligne de croisière

Disney va construire un septième bateau de croisière, qui va venir s’ajouter à sa flotte déjà existante. Il sera construit dans les chantiers navals Meyer Werft, en Allemagne. Ce nouveau paquebot est attendu pour 2022, et comprendra 1.250 cabines. Il sera légèrement plus grand que les derniers navires Disney en date, le Disney Dream et le Disney Fantasy. Deux autres bateaux, déjà annoncés, sont également en cours de construction et sont attendus pour 2021 et 2023.