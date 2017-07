La retouche facile

Google présente Snapseed, une solution de retouche photo complète qui n’a rien à envier aux solutions professionnelles et payantes. Snapseed propose désormais près d’une trentaine d’outils pour corriger, rogner, transformer ou appliquer des filtres à ses photos. A noter que l’application fonctionne aussi bien sur les images jpg que sur les fichiers Raw.

Snapseed est à télécharger sur Google Play (Android) et l’App Store (iOS).

Comme un pro

L’application mobile dérivée du célèbre logiciel pour professionnels Adobe Photoshop Lightroom est un condensé de technologie. Elle permet ainsi d’obtenir des images de grande qualité en jouant sur la lumière, la couleur, les effets (clarté, voile, vignettage…) et même la correction de l’objectif. Comme sur la plupart des applications de ce type il est évidemment aussi possible de rogner l’image et d’appliquer des filtres. Cerise sur le gâteau, tout est gratuit.

Adobe Photoshop Lightroom est à télécharger sur Google Play (Android) et l’App Store (iOS).

La solution spéciale selfies

L’amusante et populaire application MakeupPlus du chinois Meitu offre toute une palette d’effets pour embellir n’importe quel selfie. L’application peut agir sur la couleur des lèvres, le contour des yeux, les tâches de rousseur ou encore la couleur des cheveux, de la plus simple à la plus extravagante. Elle garantit en tout cas d’avoir toujours bonne mine. Il est même possible de transformer son visage en personnage de manga, à la peau pale et aux yeux agrandis.

MakeupPlus est à télécharger sur Google Play (Android) et l’App Store (iOS).