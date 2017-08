L’aéroport Changi de Singapour, tenant du titre de meilleur aéroport du monde pendant cinq années consécutives, vient de dévoiler son tout nouveau terminal, disposant d’une technologie de reconnaissance faciale afin d’améliorer les processus d’enregistrement et d’embarquement, et parsemé d’installations artistiques destinées à diminuer le stress du voyage.

Recouvrant 225 000 m2 sur deux niveaux, le terminal 4 de l’aéroport Changi se fait surtout remarquer pour sa technologie automatisée.

Après avoir procédé à leur enregistrement sur la borne automatisée qui leur a délivré leur carte d’embarquement et leurs étiquettes de bagage, les voyageurs s’avancent vers le tapis d’enregistrement des bagages, équipé d’une technologie de reconnaissance faciale afin de faire correspondre le sac tout juste déposé avec son propriétaire.

Les citoyens de Singapour et les résidents permanents seront capables de passer rapidement la zone des services d’immigration grâce à la porte automatisée. Le processus d’embarquement sera lui aussi automatisé, réduisant l’interaction avec le personnel de la compagnie aérienne et de l’aéroport.

Par ailleurs, l’intérieur du terminal s’inspire de la fleur nationale de Singapour, l’orchidée, et sa forme évoque celle du pétale de la fleur.

Sur une bande-son de musique classique spécialement composée, une sculpture de «pétanuages» suspendue au plafond bouge lentement pour apaiser et divertir les voyageurs.

De même, un mur-écran diffuse des images de la «skyline» de Singapour et des principaux centres d’intérêt de la ville, ainsi qu’un clip animé concernant la surveillance et la vérification des bagages, a été stratégiquement installé au niveau des portiques de sécurité, afin de distraire les voyageurs fatigués et stressés.

Un boulevard de 160 ficus et d’autres plantes assorties, des plafonds hauts et des verrières permettent également de laisser entrer autant de lumière naturelle que possible.

Le terminal 4 est le dernier en date sur l’aéroport Changi, qui s’installe régulièrement en tête des classements. Cette année, il a été élu meilleur aéroport du monde pour la cinquième fois d’affilée lors des World Airport Awards.

Le hub asiatique devrait encore élever le niveau en 2019 à l’occasion de l’ouverture de l’aéroport Jewel Changi, un complexe de terminaux à usage mixte actuellement en cours de construction.

Parmi les points et attractions remarquables, on y trouvera la chute d’eau intérieure la plus haute du monde (40m), une forêt tropicale intérieure haute de cinq étages, une passerelle en verre, et deux labyrinthes, l’un végétal, l’autre fait de miroirs.