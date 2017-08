En quête d’air frais des montagnes, de croisières dans des fjords tranquilles et de balades dans de jolies villes pittoresques?

Ne cherchez plus : vos prochaines vacances se dérouleront en Norvège. Vous comprendrez vite pourquoi le pays a été désigné comme le plus heureux au monde en 2017 dans le World Happiness Report! Voici six villes à ne pas oublier en faisant votre itinéraire.

Oslo



La capitale norvégienne est facilement accessible par avion ou par train et constitue un bon point de départ pour un voyage en Norvège. La ville regorge de bâtiments à visiter ou du moins à admirer : le palais royal, le Storting (parlement), le centre du prix Nobel de la paix et l’opéra, entre autres. On peut aussi y visiter le musée d’Edvard Munch, artiste norvégien réputé à qui on doit Le cri. Le tableau est

d’ailleurs exposé au musée national d’Oslo.

À ne pas manquer

Le Vigelandparken, le plus grand parc de sculptures au monde. Découvrez plus de 200 sculptures qui illustrent les différents cycles de la vie.

Combien de jours y rester?

Quatre jours

Bergen

La deuxième plus grande ville de Norvège a beaucoup à offrir aux touristes. Premier arrêt? Le marché aux poissons de Bergen. Délectez-vous de fruits de mer frais, de gravlax ou de saumon fumé avant de partir à la découverte de cette magnifique ville. Non loin de là, vous pourrez admirer les jolies maisons colorées du port de Bryggen ou vous rendre au Byparken, un grand espace vert situé en plein cœur de la ville.

À ne pas manquer

Le Floibanen, un funiculaire qui vous mène

au sommet de la ville et qui vous permet d’apprécier l’impressionnant paysage.

Combien de jours y rester?

Trois jours

Geiranger

Le fjord de Geiranger menant à la ville du même nom est considéré par plusieurs comme l’un des plus beaux endroits au monde. Il est d’ailleurs dans la liste des sites naturels protégés par l’UNESCO. Au bout du fjord, vous arrivez dans un décor enchanteur qui semble tout droit sorti d’un conte de fées. Plusieurs points de vue, à différentes hauteurs, vous permettent d’admirer le fjord et la ville de Geiranger dans toute leur beauté. À monter à pied, en vélo ou en autobus (pour un tour guidé).

À ne pas manquer

Si vous arrivez par bateau dans le Geirangerfjorden, vous pourrez admirer les chutes Seven Sisters et The Suitor. D’un côté du fjord, vous apercevrez sept chutes (celles qu’on surnomme les sept sœurs) et de l’autre, directement

en face, une chute, qui elle est surnommée le célibataire. À voir en été, alors que le débit d’eau est plus impressionnant.

Combien de jours y rester?

Deux jours

Ålesund

En mettant les pieds à Ålesund, vous comprendrez pourquoi elle est parfois surnommée «la ville la plus mignonne de Norvège». Les bâtiments colorés de style Art nouveau sont très photogéniques. Une promenade dans les jolies petites rues (abruptes, mentionnons-le) de la ville peut facilement durer plusieurs heures.

À ne pas manquer

L’ascension des 418 marches du mont Aksla. À mi-chemin, quand vous voudrez (peut-être) abandonner, souvenez-vous que l’effort en vaudra la peine! La vue au sommet est à couper le souffle (et ce n’est pas parce qu’on y arrive essoufflé!).

Combien de jours y rester?

Deux jours

Stavanger

Le titre de «capitale du pétrole» pourrait décourager plusieurs touristes de visiter Stavanger. La ville ne ressemble cependant en rien à une grosse raffinerie. En fait, c’est tout le contraire. Outre le musée du pétrole (un bâtiment futuriste qui vaut le détour), rien n’y évoque l’activité pétrolière de la ville. Déambulez longtemps dans les magnifiques rues colorées de Stavanger, où vous trouverez beaucoup de jolies boutiques, de cafés spécialisés et de souvenirs à rapporter à la maison.

À ne pas manquer

Une balade dans le vieux Stavanger. Les petites maisons blanches et les rues en pierre vous charmeront assurément.

Combien de jours y rester?

Deux jours.

Flam

Minuscule village situé au creux de l’Aurlandsfjorden, Flam vous enchantera au premier regard. Appréciez les nombreux points de vue en empruntant les sentiers de randonnée du parc culturel Fretheim et terminez votre journée par un repas au Aegir Brewpub, une brasserie viking.

À ne pas manquer

Le trajet en train reliant Flam et Myrdal, dans le Flamsbana, l’une des plus belles routes ferroviaires au monde, selon plusieurs.

Combien de jours y rester?

Un jour.

La Norvège en quelques points



Habitants : 5 265 158 personnes (en 2016)

Langue officielle : norvégien (dont il existe deux principales formes : le bokmål et le nynorsk)

Monnaie : couronne norvégienne

Décalage horaire avec Montréal : six heures

Toutes les photos ont été prises par Virginie Landry.