Grâce à «Despacito», le tube de l’été du crooner Luis Fonsi, l’île de Porto Rico est sortie d’un relatif anonymat et suscite l’enthousiasme.

Après avoir pulvérisé plusieurs records en début de mois avec la vidéo YouTube la plus regardée à ce jour (plus de trois milliards de vues), Luis Fonsi est devenu l’ambassadeur officieux de son île, un titre vite devenu officiel après que l’office du tourisme du pays (territoire non incorporé des États-Unis) l’eut nommé ambassadeur mondial la semaine dernière.

Dans une nouvelle vidéo promotionnelle, la chanson, dont le titre signifie «lentement» en espagnol, sert à illustrer des images de plages paradisiaques, de touristes fonçant en tyrolienne au-dessus de la canopée et de baies étincelantes.

Le slogan? «Cet été, jouez-la »despacito » à Porto Rico. Plus vous resterez, meilleur ce sera.»

Voici quelques-unes des attractions que cette île propose aux touristes:

Une baie de science-fiction

Dans l’une des trois baies bioluminescentes de l’île, les visiteurs peuvent naviguer en kayak ou plonger pour découvrir un phénomène naturel des plus extraordinaires. Sous l’obscurité, des organismes unicellulaires, les dinoflagellés, ou dinophytes, libèrent de l’énergie sous forme de lumière lorsqu’ils sont agités. Il en résulte une aura vert néon, d’un autre monde. Mosquito Bay, sur l’île de Vieques, détient le record du monde Guinness de la baie la plus bioluminescente de la planète, avec plus de 700 000 organismes par gallon d’eau (environ 185 000 par litre).

Des sensations fortes

Autre record du monde attribué à Porto Rico dans le «Livre Guinness des records»: celui de la plus longue tyrolienne, «The Monster», qui atteint 2205 mètres. Les «ziplines» de l’île offrent aux accros à l’adrénaline une perspective complètement différente sur le paysage, permettant de découvrir en hauteur les vertes vallées et la canopée. L’île est également un terrain de jeu naturel pour d’autres activités, parmi lesquelles la spéléo, l’escalade, le kayak et la randonnée.

Des plages

En dépit de sa petite taille, Porto Rico dispose de 435 kilomètres de côtes. Playa Flamenco, avec ses eaux turquoise et peu profondes, son sable blanc et ses sites de plongée, est l’une des plus belles plages de l’île et des Caraïbes, tout comme Playa La Chiva, honorée par le magazine «Condé Nast Traveller» en 2017 pour «son sable parfait et son eau limpide brillant de mille nuances de bleu».

L’amour de la nature

Plusieurs écosystèmes se mêlent à Porto Rico : forêts arides ou tropicales, plaines côtières, grottes, mangrove, sans oublier les salines ou les récifs coraliens.