La dernière édition du sondage annuel Expat Insider réserve de nombreuses surprises avec notamment l’arrivée en première position du petit royaume moyen-oriental en tête des destinations préférées des expatriés à travers le monde.

Ce petit état situé au large de l’Arabie Saoudite figurait à la 19e place l’année dernière, il a ainsi réussi une spectaculaire progression en partie grâce aux facilités d’installation qu’il offre aux étrangers et aux nombreux jobs proposés.

Pour ce sondage, InterNations a interrogé 13 000 expats de 166 nationalités différentes résidant dans 188 pays et territoires. Ils devaient répondre à des questions concernant 43 aspects différents de leur quotidien dans leur pays d’accueil regroupés en six catégories: la qualité de vie, la facilité d’installation, le travail à l’étranger, la vie de famille, les finances personnelles et le coût de la vie.

Il ressort que les expats du Bahreïn décrivent leur pays d’accueil comme offrant «un magnifique mélange de différentes cultures». Les locaux sont aussi particulièrement sympathiques et accueillant envers les étrangers. Comme la plupart d’entre eux parlent anglais, les sondés ont noté qu’il était facile de déménager là-bas. Un quart des personnes interrogées ont même dit se sentir «comme chez elles» dès leur arrivée.

Le royaume a aussi reçu les louanges des expats dans plusieurs sous-catégories comme le travail et la vie de famille.

Mais l’Amérique centrale n’est pas en reste dans cette enquête. Les expatriés au Costa Rica et au Mexique ont permis à ces deux pays de prendre la deuxième et la troisième place de ce classement.

Si en tant qu’expatrié vous cherchez avant tout à vous faire de nouveaux amis, le Costa Rica est le meilleur pays pour cela, plébiscité par une majorité des 13 000 sondés.

On notera que ce pays très ensoleillé se classe bien côté qualité de vie, facilité d’installation et vie de famille et qu’un tiers des étrangers interrogés vivant au Costa Rica sont des retraités.

Sur la troisième marche du podium se trouve le Mexique, un habitué du haut du classement, grâce aussi à l’aisance d’installation qu’il offre, mais aussi au coût de la vie.

Un expat philippin note par exemple que le climat mexicain «est presque parfait, que l’accueil est chaleureux et que la cuisine est à se damner».

Le Mexique ne séduit cependant pas sur toute la ligne, le système de santé et la sécurité n’étant pas optimal.

Voici la liste des 10 destinations plébiscitées par les expats en 2017, selon InterNations:

Bahreïn

Costa Rica

Mexique

Taïwan

Portugal

Nouvelle Zélande

Malte

Colombie

Singapour

Espagne