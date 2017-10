Le Portugal a été élu meilleure destination européenne de l’année 2017 lors d’un rendez-vous professionnel incontournable ce week-end, à Saint-Pétersbourg.

En plus de remporter l’un des prix les plus convoités de la soirée de gala des World Travel Awards Europe, le Portugal remporte aussi celui de la meilleure île avec Madère et celui de meilleure plage avec la région d’Algarve.

Les lauréats des World Travel Awards découlent de votes de professionnels du tourisme, de leaders de l’industrie ainsi que de voyageurs.

Dans la catégorie hôtelière, le Ciragan Palace Kempinski d’Istanbul a reçu le titre de meilleur hôtel d’Europe, alors que le Peninsula parisien s’est arrogé le titre du meilleur hôtel de luxe du continent.

Suite à ce classement, il semble que KLM-Royal Dutch Airlines soit la meilleure compagnie pour se rendre en Amérique du Nord, alors que British Airways remporte le même prix, mais pour se rendre en Asie depuis l’Europe.

Les lauréats de toutes ces catégories seront en lice pour la grande finale des World Travel Awards, organisée cette année le 10 décembre au Vietnam.

Autres lauréats des World Travel Awards Europe:

Meilleure compagnie européenne de 2017: Turkish Airlines

Meilleure compagnie low-cost: Norwegian

Meilleure compagnie vers l’Afrique: TAP Portugal

Meilleure compagnie vers l’Asie: British Airways

Meilleure compagnie vers l’Amérique du Nord: KLM-Royal Dutch Airlines

Meilleure compagnie vers l’Amérique du Sud: TAP Portugal

Meilleur hôtel: Ciragan Palace Kempinski Istanbul

Meilleur boutique hotel: Vila Joya, Portugal

Meilleure attraction touristique: Spike Island, Irlande

Hôtel le plus romantique: Monte Santo Resort, Portugal

Meilleure ville: Saint-Pétersbourg, Russie