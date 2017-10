La capitale des Pays-Bas poursuit sa politique de réduction du tourisme de masse, elle a annoncé un nouvel arrêté municipal visant à réduire le nombre de magasins à touristes dans son centre ville.

L’ouverture de nouveaux glaciers, magasins de souvenirs, loueurs de vélos, fromageries et vendeurs de gaufres sera désormais limitée dans 40 rues du centre-ville, où les habitants se plaignent depuis plusieurs mois de ne plus reconnaître leur ville, envahie jour et nuit par des touristes à petit budget.

La ville dénombre à ce jour 280 échoppes réservées presque exclusivement aux touristes.

Ces derniers mois, la municipalité redouble d’initiatives pour limiter la grogne des résidents de centre-ville. Depuis le 1er octobre, comme à Paris, les autorités d’Amsterdam exigent que les loueurs d’appartements (de type Airbnb) enregistrent leur adresse auprès de la ville et limitent les jours de location sur l’année.

Il y a quelques semaines, des membres du conseil municipal avaient par ailleurs demandé à ce que la taxe de séjour soit considérablement augmentée à l’horizon 2019, pour décourager les voyageurs à petit budget et attirer une clientèle plus haut de gamme.

À la mairie d’Amsterdam, on estime que cette augmentation de la taxe touristique pourrait permettre à la municipalité d’engranger 150 millions d’euros supplémentaires.