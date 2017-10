Les personnes en quête d’aventure peuvent désormais tester leur détermination grâce à un nouveau type de voyage à thème. Le thème en question? La survie en milieu hostile. Les voyageurs sont envoyés dans des endroits reculés de la planète et doivent se débrouiller pour s’en sortir.

Imaginé par l’agence de voyages sur mesure Black Tomato, cet itinéraire, intitulé «Get Lost» n’est pas fait pour tout le monde.

Si vous êtes amateur de grand air, accro à l’adrénaline et doté d’une forte personnalité, vous faites partie de la cible; en revanche, si vous craignez le changement et les grands espaces, si vous êtes affligé d’une liste de phobies longue comme le bras et si vous avez absolument besoin de tout le confort moderne, le voyage n’est probablement pas fait pour vous.

Le programme, à mi-chemin entre celui des émissions de télé-réalité «Survivor», «Amazing Race» ou «Pékin Express», n’est en effet pas conçu pour les petites natures. Les endroits proposés sont hostiles et n’offrent guère de repères : jungle, pôle, désert, montagne, côte sauvage, etc.

L’idée est de permettre aux personnes saturées par les réseaux sociaux, et sous pression face aux exigences de la vie quotidienne, de déconnecter et de découvrir leur «acier intérieur».

Ces voyageurs très spéciaux sont seulement en mesure de choisir le type d’environnement qu’ils souhaitent explorer, mais leur destination précise est gardée secrète jusqu’à leur arrivée.

Les personnes vraiment prêtes à tout peuvent même se fier à la décision de la roue du hasard de l’agence Black Tomato.

Pour commencer, les voyageurs doivent remplir un questionnaire et sont dirigés vers un expert ès voyages, afin de déterminer à quel point ils souhaitent se sentir « perdus », et quels sont les objectifs personnels qu’ils désirent atteindre.

Si nécessaire, ils suivent des séances d’entraînement spécifiques.

Ils arrivent à leur destination via un trajet privé et on leur remet alors l’équipement nécessaire à réussir leur expédition.

Sous la surveillance à distance d’une équipe spéciale demeurant cachée, et grâce à une technologie de navigation non connectée, ces touristes de l’extrême doivent puiser dans leurs ressources, se servir de leur intelligence et de leur instinct de survie pour atteindre une série de points de passage.

Il est possible de s’inscrire en groupe ou en solitaire.

www.blacktomato.com/get-lost/