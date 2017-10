Quand le Symphony of the Seas prendra la mer au printemps, il introduira une série d’innovations dans l’univers de la croisière, notamment une technologie de reconnaissance faciale, un processus d’enregistrement en ligne et une étonnante suite familiale ouvrant l’accès aux services d’un majordome personnel.

Le 25e navire de la Royal Caribbean effectuera sa toute première traversée en avril 2018 et ravira le titre de plus grand paquebot du monde à son cousin, le Harmony of the Seas.

Avec ses 2.774 cabines et ses 16 ponts, ce mastodonte peut accueillir 5500 passagers.

L’un des premiers équipements technologiques que les voyageurs remarqueront immédiatement sera l’enregistrement, totalement repensé qui éliminera les files d’attente au comptoir. La formalité s’effectuera via une application mobile.

Les passagers pourront se créer un profil et fournir un selfie qui sera utilisé par une technologie de reconnaissance faciale.

Voici un tour d’horizon des nouveautés:

Une suite familiale géante

L’Ultimate Family Suite, un duplex de 125m², comporte un toboggan reliant la chambre des enfants, en hauteur, à celle des parents. Un mur entièrement fait de LEGO fera sensation auprès des jeunes passagers, tandis qu’une table d’air-hockey et des liseuses séduiront les ados et les jeunes.

Une salle de divertissement comporte un équipement de cinéma 3D, une machine à popcorn et une ludothèque.

Les adultes profiteront d’un grand jacuzzi donnant sur la mer et un majordome personnel, le «Royal Genie», viendra répondre à tous leurs désirs.

Cette suite familiale peut accueillir jusqu’à huit personnes dans ses deux chambres.

Le repas

Au-delà de l’offre culinaire de la compagnie de croisière, comme le Jamie’s Italian du célèbre chef Jamie Oliver, les spécialités américaines et japonaises, le Symphony of the Seas introduira un nouveau restaurant de fruits de mer et un bar à huîtres, ainsi qu’un restaurant mexicain qui préparera tacos et burritos à la commande.

Le divertissement

Nouveauté du «Boardwalk»: un bar sportif et une arcade dotés de 30 écrans géants et de jeux tels que Ms. Pacman, Star Wars Battle Pod et Ice Skee-ball. Les enfants s’essaieront à l’Ultimate Abyss, le plus grand toboggan installé en mer, tandis que l’AcquaTheater organisera des spectacles d’acrobaties aquatiques et des concours de plongeon acrobatique. Le Royal Caribbean proposera pour la première fois un spectacle qui retrace l’évolution du voyage aérien dans une satire historique.

Le Symphony of the Seas prendra la mer le 28 avril pour une unique saison européenne, puis fera de Miami son port d’attache. Le bateau effectuera ensuite des croisières dans les Caraïbes.