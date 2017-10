Quartier emblématique de la Grosse Pomme, le Lower East Side est et a toujours été une plaque tournante de l’immigration.

Connu pour ses immeubles en brique à la façade coiffée d’escaliers de secours, le «L.E.S» a servi de lieu de transition pour les vagues successives d’immigrants qui ont ont débarqué à New York.

Ainsi, le quartier situé à la pointe sud de Manhattan, sous le East Village, a abrité, souvent dans des conditions déplorables, Allemands, juifs, Italiens et Irlandais venus tenter leur chance aux États-Unis aux XIXe et XXe siècles.

Le Lower East Side conserve encore aujourd’hui une forte identité immigrante, même si le quartier a subi une gentrification importante. Une soixante de langues y sont parlées, du tagalog à l’arabe, en passant par le laotien et le serbo-croate.

Le Tenement Museum a choisi de rendre hommage aux générations d’immigrants qui sont arrivées à New York en quête d’une vie meilleure. L’institution s’est donné comme mandat de préserver et de promouvoir le patrimoine historique de l’immigration.

Le musée a donc été fondé autour d’un authentique tenement, ces immeubles à logements conçus pour accueillir le plus grand nombre de locataires dans le plus petit espace possible. Près de 7000 personnes de 20 pays différents ont résidé entre ses murs de 1863 à 1935, souvent dans des appartements sans fenêtre, aération ou toilettes.

L’immeuble a été conservé avec soin et peut être visité de fond en comble. À l’intérieur, des comédiens, des meubles et des décorations d’époque recréent avec soin les terribles conditions de vie des nouveaux arrivants au XIXe siècle.

Le reste de la visite (et c’est là que le Tenement Museum se distingue des nombreuses institutions muséales new-yorkaises) se déroule dans les rues du quartier.