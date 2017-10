47% des voyageurs dans le monde envisagent de planifier un séjour en 2018 pour découvrir l’une des merveilles du monde, rapporte une étude de Booking.com. Plus que jamais, les baroudeurs auront besoin d’évasion.

Grande muraille de Chine, Machu Picchu au Pérou, le Christ rédempteur de Rio, le Colisée de Rome… Les merveilles du monde moderne devraient être un prétexte à un voyage en 2018. D’ailleurs, 45% des personnes interrogées tiennent une liste des sites qu’ils souhaitent à tout prix voir une fois dans leur vie. 82% d’entre eux comptent visiter l’une de ces destinations l’année prochaine. Les voyageurs ont envie de rêver et 34% donneraient cher pour atterrir sur une île paradisiaque.

Dans tous les cas, le leitmotiv sera la détente. Selon Booking.com, une personne sur cinq réservera des vacances «relax» en 2018, contre une sur dix en 2017. Les séjours bien-être continueront d’avoir du succès: 33% préféreront des vacances où accéder au spa, 17% choisiront des cures détox tandis que 16% préféreront un stage de yoga.

Les expériences sont devenues une quête. Tous les moyens sont bons pour vivre un moment inoubliable. 34% choisiront de se rendre dans un grand parc d’attractions dans le monde, 28% participeront à un événement culturel unique, 25% planifieront un road trip.

Pour autant, ces envies d’évasion ne signifient pas que les voyageurs casseront leur épargne pour vivre les rêves les plus fous. La tendance restera au voyage économique. 48% confient qu’ils se renseigneront sur la situation économique d’un pays avant d’envisager un voyage. 47% chercheront des informations sur le taux de change. Dans le même temps, 30% envisagent d’augmenter leurs achats dans les magasins duty-free des aéroports.

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif d’adultes ayant voyagé au cours des 12 derniers mois ou planifiant de le faire dans les 12 prochains. Au total, 18.509 personnes ont été sondées (plus de 1 000 au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en Inde, à Singapour, et en Russie, et plus de 500 en Australie, en Argentine, en Belgique, au Canada, au Danemark, à Hong Kong, en Croatie, en Indonésie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Thaïlande et à Taïwan). Les participants ont répondu à une enquête en ligne en août 2017.