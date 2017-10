Le célèbre guide de voyage Lonely Planet vient de dévoiler sa liste des meilleures destinations touristiques à visiter l’an prochain: un pays, le Chili, et une ville, Séville, en Espagne.

Pour faire partie de l’une des listes les plus influentes de l’année, les destinations doivent proposer des événements sortant de l’ordinaire dans l’année à venir: par exemple un anniversaire, l’ouverture d’un lieu marquant ou une nouvelle attraction.

Par ailleurs, en compagnie des lieux les plus tendance et spectaculaires, des destinations sous-estimées et parfois oubliées peuvent également se nicher dans le classement de Lonely Planet.

Dans la catégorie des meilleurs pays, le Chili devrait être à l’honneur l’an prochain dans le domaine touristique: le pays célèbre en 2018 ses 200 ans d’indépendance.

«Le Chili est une nation étroite et sinueuse, isolée du reste de l’Amérique du Sud (et du monde) par les Andes à l’est, l’océan Pacifique à l’ouest, le désert d’Atacama au nord et les étendues sauvages de la Patagonie au sud», explique le guide.

«Grâce aux nouveaux vols directs au départ de Londres et Melbourne, il n’a jamais été aussi facile de monter dans un avion, de lever son verre de pisco et de participer aux célébrations.»

La Corée du Sud et le Portugal complètent le trio de tête du classement, dans lequel figurent aux dix premières places des pays principalement situés dans l’hémisphère sud, en Asie et en Europe.

D’autre part, la sélection des meilleures villes de 2018 propose des idées de voyage largement méconnues de la plupart des touristes, notamment Kaohsiung (Taïwan), Matera (Italie) et Guanajuato (Mexique).

Mais c’est la ville espagnole de Séville qui s’adjuge la première place: les auteurs du guide applaudissent la transformation de cette ancienne métropole congestionnée en une ville dynamique parcourue par des vélos et des tramways. L’année 2018 va être importante pour la capitale andalouse, qui va accueillir les European Film Awards et jouera un rôle important dans la série fantastique «Game of Thrones».

Tout au long de l’année, Séville va continuer à célébrer le 400e anniversaire du peintre baroque Bartolome Esteban Murillo avec une série d’une demi-douzaine d’expositions.

Après Séville, viennent les villes de Détroit (États-Unis) et Canberra (Australie).

Voici quelques-uns des lauréats:

Meilleurs pays

1. Chili

2. Corée du Sud

3. Portugal

4. Djibouti

5. Nouvelle-Zélande

6. Malte

7. Géorgie

8. Île Maurice

9. Chine

10. Afrique du Sud

Meilleures villes

1. Séville (Espagne)

2. Détroit (États-Unis)

3. Canberra (Australie)

4. Hambourg (Allemagne)

5. Kaohsiung (Taïwan)

6. Anvers (Belgique)

7. Matera (Italie)

8. San Juan (Porto Rico)

9. Guanajuato (Mexique)

10. Oslo (Norvège)



Meilleures régions

1. Belfast et la Causeway Coast (Irlande du Nord)

2. Alaska (États-Unis)

3. Alpes juliennes (Slovénie)

4. Languedoc-Roussillon (France)

5. Péninsule de Kii (Japon)

Meilleurs rapports qualité-prix

1. Tallinn (Estonie)

2. Lanzarote (Espagne)

3. Arizona (États-Unis)

4. La Paz (Bolivie)

5. Pologne