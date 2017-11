Lits doubles, sièges en cuir pivotants, coiffeuses et dressing: Singapore Airlines met le paquet pour réduire l’écart avec ses concurrents dans le domaine du voyage aérien de luxe.

Le transporteur asiatique a révélé un projet d’aménagement de 850$ millions dédié à son avion à deux étages: l’A380, le plus grand appareil effectuant des vols commerciaux au monde.

Au centre de cet aménagement, six suites: des appartements privés nichés à l’avant de la cabine supérieure et dissimulés derrière des portes coulissantes.

En plus d’être équipée de sièges inclinables et pivotants, chaque suite dispose d’un grand placard, d’un écran HD de 32 pouces et d’un véritable lit au linge décoré de broderies Lalique. Des salles d’eau sont réservées aux occupants des suites, l’une est équipée d’une coiffeuse. Un duvet, des masques de nuit, des chaussons et des chaussettes sont fournis, de même qu’un kit de toilette Laliqueet des bougies parfumées.

Les repas sont servis dans de la vaisselle Wedgwood. Le vin et le champagne se dégustent dans du cristal Lalique.

Le transporteur souhaite se repositionner vis-à-vis des leaders actuels du voyage aérien de luxe, un secteur dominé par des compagnies du Proche-Orient. Etihad propose un appartement de trois pièces appelé «The Residence». Qatar Airways reste la première compagnie à avoir proposé un lit double en classe affaires. Emirates a par ailleurs investi des millions pour perfectionner l’offre de bar et de lounge à bord de son A380. Singapore Airlines disposait déjà en classe affaires de sièges totalement inclinables et de lits. Comme chez Qatar Airways, les sièges du centre s’assemblent pour former un lit au format familial.

Les nouvelles cabines intégreront les 19 appareils A380 de la flotte, ce qui nécessitera d’équiper 14 avions déjà en service. Un projet qui aboutira en 2020.

Les A380 de Singapore Airlines desservent Auckland, Pékin, Francfort, Hong Kong, Londres, Melbourne, Mumbai, New Delhi, New York, Paris, Shanghaï, Sydney et Zurich.