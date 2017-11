Capitale de la première puissance mondiale, Washington recèle une foule de lieux associés à l’exercice du pouvoir. Métro vous invite à marcher dans les pas des hommes et des femmes qui président aux destinées des États-Unis.



La plupart des attractions se trouvent à proximité du National Mall, une esplanade de trois kilomètres au coeur de Washington. / Google Maps

Les mémoriaux

Comme le dit le proverbe, celui qui contrôle le passé contrôle également l’avenir. La mémoire des anciens présidents et des grands personnages de l’histoire américaine est donc extrêmement présente à Washington. Le Lincoln Memorial est sans doute le plus connu avec son immense statue du 16e président américain et son fameux bassin réfléchissant qui donne sur le Washington Monument. Non loin de là, le mémorial en l’honneur des soldats américains morts au Vietnam mérite également une visite. Depuis quelques années, des mémoriaux honorant d’autres personnages que des présidents et des militaires ont fait leur apparition. Ainsi, Albert Einstein et Martin Luther King, notamment, ont maintenant leur statue dans la capitale américaine.

Les Archives nationales

Dans l’atmosphère feutrée de la rotonde des Archives nationales, vous pourrez voir de vos propres yeux trois des documents les plus importants de l’histoire américaine: la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, la Constitution et la Déclaration des droits (Bill of Rights). Ces fragiles manuscrits, dont les écritures ont pratiquement été effacées par le temps, affichent toujours la signature de grands personnages comme Thomas Jefferson et Benjamin Franklin.

Le Newseum

Le journalisme est souvent qualifié de quatrième pouvoir, après le législatif, l’exécutif et le judiciaire. C’est pourquoi il ne faut absolument pas manquer le musée dédié à la profession de journaliste, le Newseum. Sur plusieurs étages, découvrez des artefacts de couvertures médiatiques des plus importants événements des dernières décennies (des grands panneaux du mur de Berlin, par exemple), visitez une régie de télévision et remontez dans le temps avec l’impressionnante collection de journaux internationaux, dont certains datent du 17e siècle. À ne pas manquer: la salle dédiée aux attentats du 11 septembre 2001 et son grand mur affichant des unes du 12 septembre provenant de journaux de partout dans le monde.

Le Capitole

N’en déplaise au locataire de la Maison-Blanche, c’est au Capitole que naissent ou meurent les grandes réformes capables de changer la société américaine, comme l’Obamacare. Une visite du Capitole permet de s’initier aux rouages de la politique et de visiter le Sénat et la Chambre des représentants (mais seulement lorsque les politiciens ne siègent pas). Vous pourrez également admirer la superbe rotonde où sont accrochées d’immenses toiles illustrant les moments marquants de l’histoire des États-Unis. Comme beaucoup d’attractions à Washington, la visite est gratuite, mais il est nécessaire de réserver vos places via l’internet.

La bibliothèque du Congrès

Fondée en 1800, la bibliothèque du Congrès est la plus vieille institution culturelle fédérale du pays. C’est aussi la plus grande bibliothèque au monde, avec plus de 164 millions de livres et environ 1350 km de rayons de livres. En plus de jeter un œil sur le grand hall et sur la salle de lecture principale, découvrez l’exposition sur les portraits faits dans les salles d’audience, qui est très intéressante (jusqu’au 30 décembre). Vous y trouverez des portraits de procès célèbres, dont ceux de Dzhokhar Tsarnaev, d’O.J. Simpson et de Martha Stewart.

La Cour suprême des États-Unis

C’est dans cet impressionnant édifice aux colonnes grecques géantes qu’ont été prises les plus grandes décisions aux États-Unis, comme la légalisation du mariage gai ou de l’avortement. Vous pouvez visiter la salle d’audience où siègent les neuf juges de la Cour suprême. Si vous avez de la chance, vous pourrez même assister aux audiences, s’il y en a le jour de votre visite. Premier arrivé, premier servi. Avant de quitter l’édifice, jetez un coup d’œil à l’escalier de marbre en colimaçon au rez-de-chaussée. De quoi donner le tournis!