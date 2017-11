Après le succès de New York et de Los Angeles, le Museum of Ice Cream (MOIC) a annoncé qu’il allait ouvrir une adresse à Miami, à temps pour la foire d’art contemporain Art Basel. Ce musée décline l’univers de la crème glacée – arômes, garnitures, couleurs – et l’adapte en une vaste aire de jeu pour grands et petits. Cette chaîne a débuté à New York, où elle est actuellement fermée pour la saison. Elle alterne avec Los Angeles jusqu’au mois de décembre, alors que l’adresse de San Francisco ouvrira en février prochain.

La prochaine ville à bénéficier de son musée de la glace sera Miami, avec une inauguration prévue pour le 13 décembre. Pour les amateurs d’art contemporain qui ont prévu de se rendre en Floride pour Art Basel, le musée offrira une visite en avant-première de ses espaces du 6 au 11 décembre.

Les organisateurs promettent pour l’occasion des nouveautés exclusivement réservées à l’adresse de Miami. Le musée investira les quatre étages d’un bâtiment conçu par le cabinet OMA dans le Faena District qui offre une vue imprenable sur l’océan et comprend des éléments art déco.

La fondatrice et directrice créative du MOIC, Maryellis Bunn, s’est inspirée de «l’environnement de la ville qui mise sur la diversité et l’inclusion culturelle» pour cette nouvelle adresse.

En plus d’un univers coloré et régressif qui devrait ravir les utilisateurs d’Instagram, le Museum of Ice Cream aspire aussi à créer du lien entre ses visiteurs, et vise à créer un lieu où l’on pourra se faire de nouveaux amis.

Les pré-réservations des billets ouvrent le mardi 14 novembre pour l’avant-première durant Art Basel. Les organisateurs encouragent à acheter ses billets bien à l’avance.

Plus d’infos sur www.museumoficecream.com.