Le site Cancun.com est à la recherche d’un CEO. Pas un «directeur général», mais plutôt un «Cancun experience officer».

Cancun, une ville mexicaine populaire auprès des touristes pour ses plages paradisiaques, veut embaucher une personne qui viendra y vivre six mois (d’avril à août) en 2018 afin de documenter ses activités et ses découvertes et faire découvrir tous ses attraits aux Américains.

La personne choisie sera payée 10 000$ par mois pour créer des vidéos et prendre des photos racontant son expérience à Cancun, en plus d’alimenter les réseaux sociaux.

Parmi les activités à l’horaire, il y aura de la baignade avec des requins, de l’exploration dans la jungle mexicaine ainsi que des visites de sites archéologiques. La personne sera logée dans des hôtels de luxe pendant tout son séjour.

Pour poser sa candidature, il faut envoyer une vidéo d’une minute via un formulaire sur le site de Cancun.com précisant pourquoi vous êtes le candidat idéal.

Aucune expérience n’est requise. Il suffit d’avoir au moins 18 ans et de parfaitement maitriser l’anglais. Les Canadiens peuvent participer.

Les intéressés ont jusqu’au 17 décembre pour soumettre leur candidature. Le nom de la personne choisie sera dévoilé le 31 janvier 2018.