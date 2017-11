Le magazine américain dédié au tourisme a choisi son voisin du nord comme destination de l’année en avançant que le Canada était un modèle d’espoir, d’accueil des étrangers et qu’il offrait une nature préservée ainsi que des villes dynamiques.

L’éditorial du magazine américain pourrait faire rougir n’importe quel Canadien. Il note qu’en 2017, tous les «indicateurs pointaient vers le Nord» et que c’est une «nation définie par la tolérance et l’espoir».

Pour déterminer le lauréat, les experts du magazine ont choisi le pays le plus en phase avec l’air du temps.

En plus de fêter un anniversaire important, il a soufflé ses 150 bougies cette année, le Canada s’est distingué en des temps de division, ont noté les rédacteurs du magazine, en se présentant comme un «fédérateur de communautés et de cultures».

Et cette attitude a porté ses fruits, il est sorti de l’ombre de son illustre voisin américain. Ses villes commencent à s’imposer comme des destinations incontournables, et ses «merveilles naturelles» attirent plus que jamais.

Les lauréats précédents de ce magazine ne sont autre que le Portugal, destination de l’année 2016, et Cuba en 2015.

L’effet Trump

Mais Travel + Leisure n’est pas la seule publication à couronner le Canada cette année. En 2016, les experts de Lonely Planet avaient déjà prédit que la nation du Nord allait être l’une des plus en vogue en 2017.

De même, les résultats d’une récente étude au sein de l’industrie menée par Euromonitor International avait montré que le Canada avait tout à gagner de l’effet néfaste du président Trump aux Etats-Unis.

Les analystes d’Euromonitor ont souligné que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, contribuait à la bonne image du pays, le décrivant comme «jeune, cool, intelligent et accueillant».

Et d’ajouter que «les villes de Toronto et Vancouver sont en phase de forte croissance, comme la faiblesse du dollar canadien font du pays une destination bon marché pour bon nombre de voyageurs».

Le guide complet de Travel + Leisure concernant le Canada sera disponible en kiosques à partir du 1er décembre.