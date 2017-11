Le rapport annuel des experts de la sécurité et de la santé «International SOS and Control Risks» montre que les pays les plus sûrs pour partir en vacances l’année prochaine restent ceux de la région scandinave.

En termes de sécurité et de santé, rien de tel qu’un petit voyage en Norvège, en Finlande, au Danemark ou en Islande, l’année prochaine. Ces pays affichent une bonne stabilité politique, un taux de criminalité très bas et de très bons services médicaux d’urgence.

Pour dresser leur «Travel Risk Map», une carte du monde des pays selon les risques qu’encourent les voyageurs, les analystes ont pris en compte de nombreux facteurs comme les maladies infectieuses, la qualité des services de santé standard et d’urgence, le taux de criminalité et de stabilité politique, mais aussi les risques de catastrophes naturelles.

Les pays ont été classés en fonction des risques de sécurité d’extrême à insignifiance, en passant par fort, moyen et faible.

L’Europe du Nord n’est pas la seule à proposer des destinations aux risques «insignifiants» pour les voyageurs, la Suisse, la Slovénie et Monaco figurent aussi dans cette catégorie.

On notera qu’à l’inverse, certains pays sont fortement déconseillés aux voyageurs étrangers, notamment la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, le Niger, le sud Soudan et la Corée du Nord.