Été comme hiver, Vancouver rime avec grands espaces verts, et pas seulement d’un point de vue poétique. Voici quelques endroits où prendre une bonne grande bouffée d’air lors d’une visite hivernale dans la plus grande ville de la Colombie-Britannique.

Le Stanley Park

Le Stanley Park, un grand parc urbain, offre une vue incroyable sur Vancouver et ses environs, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez marcher, pédaler ou jogger sur 8 kilomètres si vous en faites le tour complet. En chemin, vous pourrez voir le fameux rocher Siwash (où un arbre trône au sommet), le Beaver Lake et le point d’observation de Prospect Point. N’oubliez surtout pas de faire un arrêt pour voir les totems des Premières Nations de Brockton Point, un incontournable.

Le pont suspendu de Capilano



Avis à tous ceux qui ont le vertige: cette activité n’est pas pour vous! Ce pont de 140 m de long traverse la rivière Capilano à une hauteur de 70 m. Traversez ce pont vers le parc, où vous pourrez vous promener d’arbre en arbre dans une végétation de forêt tropicale grâce à des ponts suspendus. L’hiver est un moment magique pour visiter le parc, puisque les arbres sont tous décorés de lumières de Noël. Lorsque vous reviendrez sur vos pas vers la sortie, n’oubliez pas d’aller visiter le cliffwalk, un sentier suspendu aux falaises. En boni, une navette part du centre-ville de Vancouver aux 15 minutes et transporte gratuitement les touristes vers le pont à l’aller et au retour.

Les plages de Wreck Beach



Sur les plages de Wreck Beach, à proximité de Vancouver, il est facile de dénicher des endroits où se promener et de se détendre au son des vagues. Si vous désirez vous éloigner des foules de l’English Bay ou du Waterfront du centre-ville, rendez-vous à Wreck Beach, située tout près du campus de l’Université de la Colombie-Britannique. Vous devrez descendre un peu plus de 400 marches (et les remonter ensuite!) pour atteindre la plage. Le sentier n°6 est probablement le plus populaire des nombreux chemins que vous pourrez ensuite emprunter pour longer le bord de l’eau sur plusieurs kilomètres.

Le jardin botanique Van Dusen



Si ce jardin botanique est magnifique en toute saison, il est particulièrement magique l’hiver. Du 1er décembre au 7 janvier, le jardin botanique Van Dusen se transforme en festival des lumières. Lors de votre visite, vous y verrez des décorations de Noël à perte de vue. Les arbres sont décorés de millions de lumières, les sentiers sont illuminés et de grandes sculptures thématiques vous attendent à chaque tournant. Les portes ouvrent au coucher du soleil et ferment vers 21h. Prévoyez une bonne heure, voire plus, pour tout visiter.