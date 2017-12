Chaîne de hautes montagnes avec des sommets de 3 000 m à 4 000 m, les Rocheuses canadiennes s’étendent le long de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. Des paysages montagneux d’une rare splendeur, des rivières déchaînées sur lesquelles les amateurs d’eaux vives s’en donnent à cœur joie, des lacs dont la couleur va du vert émeraude au bleu turquoise, une faune diversifiée, des stations de ski renommées et un parc hôtelier d’une grande qualité – tout cela concourt à rendre un séjour dans les Rocheuses inoubliable.

Nakiska Mountain Resort, Alberta

La station de ski Nakiska fut le site des Jeux olympiques d’hiver de 1988 pour les épreuves de descente, de combiné et de slalom. Elle profite d’une excellente infrastructure moderne et compte 71 pistes de grande qualité. Location d’équipement de ski et de planche à neige sur place. http://www.skinakiska.com

Lake Louise Ski Resort, Alberta

La station de ski Lake Louise compte parmi les plus vastes d’Amérique du Nord. Elle offre aux skieurs pas moins de 145 pistes sur différents versants, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Il est possible de louer de l’équipement de ski alpin (et de ski de fond) sur place. http://www.skilouise.com

Marmot Basin, Alberta

Marmot Basin est la seule station de ski alpin située dans le parc national Jasper. Proposant 86 pistes et 914 m de dénivelé, elle comble les skieurs de tous les niveaux. De plus, le panorama est splendide. http://www.skimarmot.com

Fernie Alpine Resort, Colombie-Britannique

Avec en moyenne 11 m de neige par année et un vaste domaine skiable de 142 pistes, le Fernie Alpine Resort est l’une des meilleures stations de ski de la région. Location d’équipement et hébergement sur place. http://www.skifernie.com

Kimberley Alpine Resort, Colombie-Britannique

Juché sur une belle montagne d’une hauteur de 1 982 m, le Kimberley Alpine Resort, en Colombie-Britannique, offre une vue majestueuse sur les Rocheuses. http://www.skikimberley.com

Texte tiré du guide Ulysse Explorez les Rocheuses canadiennes, disponible en version papier et en version numérique au http://www.guideulysse.com