Les voyageurs qui redoutent de partir en avion apprécieront un nouveau rapport dressé par Airlineratings.com qui propulse la compagnie australienne Qantas Airways à la première place des compagnies les plus sûres de l’année 2018.

Dans la dernière édition en date d’Airlineratings.com, des analystes ont identifié les 20 compagnies aériennes bénéficiant du meilleur historique de sécurité émanant d’audits menés par des Etats et des institutions indépendantes prenant en compte le nombre de crash, d’accidents graves et l’âge moyen des flottes.

Parmi les compagnies les mieux classées, on note British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Japan Airlines, KLM, Virgin Atlantic et Qantas. Cette dernière a reçu une mention spéciale pour ses performances exceptionnelles en matière de sécurité durant les 97 années de son histoire.

«La compagnie australienne Qantas continue d’enregistrer des résultats remarquables en termes de sécurité avec aucun accident mortel», ont souligné les analystes.

Le rédacteur en chef d’Airlineratings.com, Geoffrey Thomas, a ajouté: «C’est extraordinaire que Qantas soit la meilleure compagnie aérienne en matière d’avancée de sécurité opérationnelle depuis 60 ans avec aucun accident mortel».

Cette liste emboîte le pas à deux rapports émanant des Pays-Bas qui avaient noté que l’année 2017 avait été la plus sûre de l’histoire de l’aviation. En effet, l’Aviation Safety Network a dénombré seulement 10 accidents mortels l’année dernière, pour un total de 44 décès.

En d’autres termes, on a désormais une chance sur 16 millions de mourir dans un accident d’avion lorsqu’on prend place à bord, selon le spécialiste de l’aviation To70.

A l’opposé, les compagnies à éviter du fait de leurs mauvaises performances en matière de sécurité sont Air Koryo, Bluewing Airlines, Buddha Air, Nepal Airlines, Tara Air, Trigana Air Service et Yeti Airlines.

Les 20 compagnies aériennes les plus sûres, par ordre alphabétique:

Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic et Virgin Australia

Les 10 compagnies aériennes low-cost les plus sûres, par ordre alphabétique:

Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling, Westjet