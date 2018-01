La Floride recèle une pléthore de lieux d’intérêt pour toute la famille! Voici cinq attraits de choix qui laisseront des souvenirs impérissables aux petits et grands.

Le Zoo Miami



Ouvert depuis 1981, le Zoo Miami est le plus grand et le plus ancien jardin zoologique de la Floride. Il figure sur la liste des jardins zoologiques les plus importants des États-Unis. D’une superficie de 280 ha, il abrite près de 900 animaux capables de se mouvoir facilement à l’air libre dans un milieu tropical où on a tenté de recréer le plus fidèlement possible un environnement naturel qui permet à chaque espèce d’évoluer sur une parcelle de terre individualisée séparée des autres par des fossés. Un train sur rails surélevés effectue un circuit panoramique autour du zoo en un peu moins de 30 minutes. www.zoomiami.org

Le Kennedy Space Center de Cape Canaveral

Le Kennedy Space Center Visitor Complex vaut assurément le détour. Sur place, le Rocket Garden propose une exposition en plein air d’une collection de fusées, de capsules spatiales et d’autres navettes. Non loin de là, deux cinémas IMAX présentent des films tridimensionnels sur le thème de la conquête spatiale, et l’Astronaut Encounter constitue un lieu de rencontre où les visiteurs peuvent échanger avec de vrais astronautes. Expositions, spectacles divers, restaurants et boutiques sont également accessibles dans les environs. www.kennedyspacecenter.com

Le Florida Aquarium de Tampa



Le spectaculaire édifice de verre qui abrite le Florida Aquarium ne manquera pas d’impressionner petits et grands. Plus de 10 000 animaux marins et plantes aquatiques peuvent y être admirés. Parmi les exhibitions les plus intéressantes, mentionnons la Florida Coral Reefs Gallery, un immense aquarium où est reproduit un récif corallien peuplé de poissons multicolores. Des excursions dans la baie de Tampa à bord d’un catamaran sont aussi proposées au départ de l’aquarium. Envie de voir plus d’animaux? Direction Busch Gardens, vaste parc d’attractions doublé d’un jardin zoologique. Ici, spectacles, manèges et quelque 2700 animaux font bon ménage. www.flaquarium.org

Sanibel Island



Reconnue pour ses plages magnifiques, couvertes de coquillages, Sanibel Island est l’une des plus belles îles barrières de la côte sud-ouest de la Floride. Environ le tiers de sa superficie est protégé par une réserve faunique nationale, ce qui en fait aussi une destination de choix pour les amants de la nature. C’est un endroit idéal pour s’adonner à l’observation d’une faune riche comprenant 238 espèces d’oiseaux, des crocodiles, des alligators et de nombreux autres reptiles. La Wildlife Drive, une route panoramique d’un peu plus de 6 km, permet de parcourir le parc en voiture, à vélo ou à pied, et de s’arrêter aux différentes haltes prévues pour faciliter l’observation des animaux et des végétaux.

Le Circus Museum du John and Marble Ringling Museum of Art à Sarasota



Lors de votre séjour à Sarasota, il ne faut manquer sous aucun prétexte le John and Marble Ringling Museum of Art. Ce musée d’art remarquable se trouve sur les terres acquises par le fondateur du fameux Ringling Brothers Circus, John Ringling, au début du XXe siècle, où s’installait son fameux cirque durant les mois d’hiver. Grands amateurs d’art, John Ringling et sa femme Mable ont rapporté de leurs nombreux voyages en Europe des tableaux, des antiquités et des œuvres d’arts décoratifs.

Les enfants adoreront le Circus Museum, qui fait également partie du complexe. De nombreux costumes et accessoires y racontent l’histoire fascinante du Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus. Une salle présente des affiches et des extraits du film de Cecil B. De Mille The Greatest Show on Earth. Une autre comprend plusieurs wagons d’époque qui montrent à quel point le cirque était autosuffisant. Finalement, une extraordinaire maquette d’un cirque, animée mécaniquement, est à ne pas manquer. www.ringling.org



Ce texte est tiré du livre Floride, par Claude Morneau

Disponible en format papier ou numérique

www.guidesulysse.com