The Sheldon Chalet, perché sur les hauteurs enneigées de l’Alaska, offre aux aventuriers amateurs du confort moderne d’être logés dans un refuge privatisé avec vue sur une nature glacée spectaculaire.

Il faut cependant ne pas détester la neige, le froid et les montagnes, car pour atteindre ce luxueux havre de paix, les alpinistes devront chausser des crampons et marcher une journée durant sur un glacier accompagnés de leur guide de haute montagne.

Mais le jeu en vaut la chandelle. Au terme de cette expédition, ils pourront se reposer dans un chalet ancré dans le granite du Sheldon Nunatak, un massif rocheux et glacier qui culmine à plus de 1800m d’altitude.

Le Sheldon Chalet figure parmi les adresses les plus exclusives et reculées de la planète. Pour la bagatelle de 2300$ la nuit, il propose tout le confort moderne dont on peut rêver. L’électricité, une cheminée, un sauna, une cuisine équipée, une plateforme d’observation extérieure, des chambres avec vue imprenable sur les massifs montagneux immaculés et à certaines périodes de l’année, des aurores boréales. Quoi de mieux que de siroter une coupette de champagne en regardant le majestueux Pic Denali, le plus haut sommet d’Amérique du Nord qui culmine à 6.190m, à 16km de là?

On notera que les repas sont préparés sur place par un chef personnel qui crée des menus à partir des ingrédients de la région, comme le célèbre crabe d’Alaska, le saumon, mais aussi des légumes cultivés localement.

La construction du Sheldon Chalet était un rêve familial datant d’une cinquantaine d’années. Suite au décès de leur mère en 2014, Robert et Kate Sheldon ont décidé de réaliser le rêve de leurs parents en construisant et en inaugurant cette luxueuse propriété au coeur du Denali National Park.

Le chalet pourra accueillir ses premiers clients en février.