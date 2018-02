Des météorologues japonais ont publié leurs prévisions pour la saison des cerisiers en fleurs, afin d’aider les voyageurs et les locaux à organiser leur pèlerinage pour admirer ce phénomène synonyme de printemps au pays du soleil levant.

Avant de réserver ses billets d’avion et son hôtel, il est conseillé de s’assurer de la date de floraison estimée dans les régions que l’on a prévu de visiter, histoire de ne pas arriver trop en avance ni en retard et apprécier au mieux ce phénomène naturel très esthétique et photogénique. Les prévisions sont fournies par la Japanese Meteorological Corporation (JMC) et ont été traduites en anglais.

Pour aider les voyageurs à prévoir au mieux leurs déplacements dans le pays, des météorologues publient régulièrement des mises à jour concernant la floraison d’un millier de lieux où se concentrent les cerisiers, d’Hokkaido à Kagoshima.

La dernière mise à jour date du début février et prévoit par exemple que la floraison débutera vers le 20 mars à Tokyo, pour une floraison totale autour du 28 mars.

La floraison dépend des températures automnales de l’année précédente. La JMC prévoit les dates de début et de floraison totale en fonction des température passées et de données climatiques, sans oublier la croissance des arbres.

La prochaine mise à jour devrait paraître le 15 février.