Dernier géant de la Royal Caribbean, Harmony of the Seas a décroché plusieurs titres dans le huitième palmarès des «Cruisers’ Critic Awards», qui récompensent les meilleures croisières du monde. Toutefois, le plus grand paquebot du monde n’est pas à la hauteur de son concurrent, Celebrity Equinox, un mastodonte des mers dédié au luxe, qui a remporté un titre de plus que lui.

Inauguré en 2016, Harmony of the seas est devenu le plus gros paquebot du monde, avec ses 362 mètres de long, ses 66 mètres de large et ses 72 mètres de hauteur. Si le géant des mers, qui appartient à la Royal Caribbean, détonne sur les flots, il a raflé aussi trois titres lors des «Cruisers’ Critic Awards», dont ceux des meilleures cabines, du meilleur embarquement et du meilleur bateau pour ses espaces de fitness et de relaxation. Son grand frère, Allure of the seas, a pour sa part été félicité dans la catégorie des meilleurs bateaux pour ses divertissements.

Si la Royal Caribbean a marqué les esprits des croisiéristes avec ses constructions flottantes monumentales, la compagnie américano-norvégienne réussit aussi à s’imposer avec son autre marque: Celebrity Cruises. Celebrity Equinox a remporté le titre de meilleur bateau de croisière dans la catégorie des mastodontes de 2000 passagers et plus. Le paquebot, qui est une véritable demeure de luxe sur l’eau, propose aussi la meilleure croisière pour dîner à bord tandis que ses espaces publics raflent la première place de la catégorie concernée.

A noter que dans quelques semaines Harmony of the seas ne sera plus le plus grand paquebot du monde, puisque le titre sera trasmis à Symphony of the seas. Sa croisière inaugurale aura lieu au printemps.

Voici le palmarès complet des 8es «cruisers » Critic Awards». Pour chaque prix, quatre catégories sont dressées: les bateaux de 2000 passagers et plus, ceux de 1200 à 1999 passagers, de 400 à 1199 passagers et ceux de moins de 400 passagers.

Les meilleures bateaux de croisières:

Celebrity Equinox – Celebrity Cruises

Riviera – Oceania Cruises

Viking Sea – Viking Ocean Cruises

Silver Galapagos – Silversea Cruises

Les meilleurs bateaux pour leurs cabines:

Harmony of the Seas – Royal Caribbean International

Riviera – Oceania Cruises

Viking Sea – Viking Ocean Cruises

Star Pride – Windstar Cruises

Les meilleurs bateaux pour dîner:

Celebrity Equinox – Celebrity Cruises

Riviera – Oceania Cruises

Viking Star – Viking Ocean Cruises

National Geographic Explorer – Lindblad Expeditions

Les meilleurs bateaux pour l’embarquement:

Harmony of the Seas – Royal Caribbean International

Amsterdam – Holland America Line

Pacific Princess – Princess Cruises

Celebrity Xpedition – Celebrity Cruises

Les meilleurs bateaux pour le divertissement:

Allure of the Seas – Royal Caribbean International

Disney Wonder – Disney Cruise Line

Viking Sky – Viking Ocean Cruises

L’Austral — Ponant

Les meilleurs bateaux pour le fitness et la relaxation:

Harmony of the Seas – Royal Caribbean International

Riviera – Oceania Cruises

Viking Sea – Viking Ocean Cruises

Wind Spirit – Windstar Cruises

Les meilleurs bateaux pour les espaces publiques:

Celebrity Equinox – Celebrity Cruises

Riviera – Oceania Cruises

Viking Sky – Viking Ocean Cruises

Star Legend – Windstar Cruises

Les meilleurs bateaux pour leur service:

Celebrity Equinox – Celebrity Cruises

Amsterdam – Holland America Line

Viking Star – Viking Ocean Cruises

Wind Star – Windstar Cruises