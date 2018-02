Fleuron de l’armateur Celebrity Cruises, ancrée sur un positionnement très haut de gamme, Celebrity Equinox a été élu meilleur paquebot de croisière du monde, dans la catégorie des géants de la mer transportant 2000 passagers et plus. Pourquoi cet hôtel flottant fait-il mouche auprès des croisiéristes? Éléments de réponse, en images.

Ce n’est pas sa capacité et les 2850 passagers accueillis à bord qui propulse Celebrity Equinox sur les rangs des paquebots qui comptent, mais bien les équipements. Ses espaces publiques ont d’ailleurs été désignés comme les plus performants, par les voyageurs eux-mêmes qui ont confié leur appréciation auprès de Cruise Critic, qui décernent chaque année ses «awards» des plus beaux paquebots.

Connecté

Le luxe à bord, c’est de proposer un salon high-tech dédié aux appareils Apple, où les croisiéristes peuvent consulter leurs mails sur des MacBooks et des iMacs dernier cri. Et les plus accros pourront passer à l’achat, pour débarquer du paquebot un ordinateur sous le bras à la fin du séjour. A bord, les voyageurs peuvent même visiter un parcours artistique, muni d’un iPad personnel pour bénéficier de toutes les informations au sujet des oeuvres.

Cristal

Les voyageurs sont éblouis par la salle à manger où trône une tour de cristal de deux étages. Côté cuisine, les convives dégustent des plats d’inspiration continentale. Les cartes asiatiques sont réservées aux autres points de restauration tels que le «Silk Harvest», le «Tuscan Grille» et le «Murano».

Aquaspa

Le séjour à bord de Celebrity Equinox est une parenthèse consacrée au bien-être grâce à l’offre d’un «aquaspa», où des soins exclusifs sont prodigués. La compagnie propose à ses voyageurs de se ressourcer à l’aide de la relaxation méditative, avec pour seul horizon la mer. En complément, le paquebot décline son offre de soins à travers un partenariat avec les spas Canyon Ranch, spécialiste haut de gamme des destinations dédiées à retrouver la paix intérieure.

Golf

Celebrity Equinox dispose d’une pelouse sur son pont le plus haut, où les sportifs amateurs peuvent s’adonner à une partie de golf ou de croquet.