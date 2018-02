Il y a certaines choses incontournables qu’on veut voir lorsqu’on va à Los Angeles: les plages de Santa Monica et de Venice, le signe «Hollywood» dans les collines et… des vedettes. À quelques jours de la cérémonie des Oscars, voici des lieux où vous risquez d’en croiser lors de votre prochain séjour à «La La Land».

Beverly Hills

De nombreuses vedettes habitent le quartier huppé de Beverly Hills, parfois surnommé 90210 en raison de son code postal. C’est aussi dans ce quartier que se trouve la très populaire artère commerciale de Rodeo Drive, où les boutiques des grands designers côtoient les cabinets de chirurgiens plasticiens hors de prix. Derrière les vitres fumées d’une voiture de luxe, vous apercevrez peut-être une vedette rentrant à la maison après ses emplettes.

Le Chinese Theater

Tout juste à côté du théâtre Dolby, là où se déroule la cérémonie des Oscars, se trouve le célèbre Chinese Theater. C’est là que les vedettes immortalisent l’empreinte de leurs mains et de leurs pieds dans du béton et où ont lieu plusieurs premières de blockbusters hollywoodiens. Sur le site web de ce cinéma légendaire, vous trouverez une section spéciale appelée Upcoming Events. À surveiller si vous voulez voir un tapis rouge rempli de vedettes.

Tours guidés

Les tours organisés dans les petits autobus aux fenêtres non vitrées sont très populaires auprès des touristes. Le départ se fait habituellement en plein cœur du Hollywood Boulevard, souvent près du théâtre Dolby. On vous guide ensuite sur les traces des vedettes d’hier et d’aujourd’hui. Le guide vous montrera la maison de Quentin Tarantino sur Mulholland Drive, le coin de rue où Lindsay Lohan s’est fait arrêter pour alcool au volant en 2007 ainsi que plusieurs lieux de tournage célèbres.

Les magasins de Melrose Avenue

Sur cette artère commerciale branchée, vous trouverez des boutiques comme celle de Paul Smith (édifice rose qui fait fureur sur Instagram), Marc Jacobs et Alexander McQueen, entre autres. Entrez faire un tour dans les mignons petits cafés et restos, dans l’éventualité où une vedette aurait eu envie d’un petit cappuccino glacé.

Et finalement… à l’aéroport LAX

En arrivant à Los Angeles ou au moment de partir, jetez un coup d’œil à la personne devant vous au carrousel à bagages: il se pourrait très bien que ce soit une vedette!