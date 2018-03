La compagnie Busabout est à la recherche de quatre voyageurs avertis et amateurs de médias sociaux pour parcourir l’Europe tout l’été, et ce, tous frais payés. Il est même possible de s’inscrire en groupe avec ses amis.

Lancée cette semaine, cette initiative appelée «Ultimate Travel Squad» vise à trouver quatre personnes qui iront explorer les vieux pays à bord des autobus Hop-On Hop-Off pendant trois mois. Les voyageurs devront documenter leur périple sur Snapchat, Instagram, Facebook et YouTube, notamment.

Les heureux élus visiteront, entre autres villes, Lake Bled (Slovénie), Cracovie (Pologne), San Sebastián (Espagne), Grünau (Autriche) et Lauterbrunnen (Suisse).

D’une valeur de 9 000 $, ce prix inclut une passe d’autobus illimitée, le billet d’avion aller-retour, l’hébergement et de l’argent de poche.

Les Canadiens ont jusqu’à la mi-avril 2018 pour s’inscrire en visitant le http://www.busabout.com/ultimate-travel-squad.