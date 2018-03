Arts visuels, musique, danse, théâtre, littérature, cinéma, télévision… New York est la capitale culturelle des États-Unis. C’est là qu’on trouve les salles de spectacle et les musées les plus prestigieux du pays, de même que les quartiers généraux des grandes chaînes de télévision. Haut lieu mondial du théâtre musical, terrain fertile pour le développement du rock et du jazz, berceau du hip-hop et du punk, New York a également nourri les univers de réalisateurs emblématiques, d’artistes renommés et d’auteurs émérites.

Voici trois suggestions d’expériences culturelles à vivre dans la Grosse Pomme lors de votre prochaine escapade!

Découvrir l’art moderne à Chelsea

Après avoir été un moment le quartier des théâtres et des opéras, Chelsea a accueilli l’industrie naissante du cinéma américain, la partageant avec le Queens, avant qu’elle ne prenne le chemin de la Californie. Depuis l’ère glorieuse du disco dans les années 1970, on trouve dans Chelsea de vastes nightclubs qui se succèdent au rythme des modes. Avec ses nombreuses galeries, Chelsea est également devenu, au fil du temps, le creuset de l’art moderne à Manhattan.

La visite des galeries d’art de Chelsea permet de découvrir ce qui se passe sur la scène artistique new-yorkaise. Les galeries sont pour la plupart situées entre 10th Avenue et 11th Avenue (à l’est et à l’ouest), et entre 19th Street et 29th Street (au sud et au nord).

Voici deux incontournables : la Gladstone Gallery et la The Pace Gallery.

Remonter le temps au Met

Le Metropolitan Museum of Art (Met) est l’un des trois plus célèbres musées d’art du monde, avec le Louvre et le British Museum. Parmi les galeries les plus réputées du musée figurent les salles de l’Egyptian Art, qui abritent le temple de Dendour, l’un des trésors architecturaux de l’Égypte ancienne; The American Wing, qui comprend notamment la reconstitution du salon d’une maison conçue par le plus célèbre architecte américain, Frank Lloyd Wright; les 19th– and Early 20th-Century European Paintings and Sculpture Galleries, qui renferment une fabuleuse collection de peintures et de sculptures européennes du XIXe siècle et du début du XXe siècle et la collection Greek and Roman Art, où l’on peut admirer près de 5 300 objets de l’époque classique.

Envie d’une bouffée d’air et de faire une pause, ébloui par tant de splendeurs? Direction le Roof Garden Cafe and Martini Bar, aménagé sur le toit du Metropolitan Museum of Art. De là, on domine Central Park et l’horizon de gratte-ciels qui l’entoure.

Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.org

Assister à une comédie musicale ou à un talk-show

Le Theatre District concentre de magnifiques salles de spectacle datant du début du XXe siècle et affichant, à grand renfort de néons, les titres des comédies musicales les plus populaires du moment. Plusieurs services de billetterie tels que Telecharge et Ticketmaster font le relais entre théâtres et spectateurs, moyennant des frais de service. Les prix varient grandement selon la popularité ou le moment des représentations du spectacle (les matinées offrent généralement des prix plus doux). D’autres options existent pour profiter des spectacles de la ville sans se ruiner. Certains théâtres proposent quelques places à prix réduit le jour même (à acheter sur place). Le célèbre guichet du TKTS Discount Booth, sur Times Square, est une autre option avantageuse avec sa billetterie bien organisée qui offre des réductions allant jusqu’à 50 % pour les représentations du même jour.

New York est la capitale des talk-shows. Si vous êtes âgé d’au moins 16 ans, vous pourrez assister à l’enregistrement de ces émissions, en réservant vos billets bien à l’avance. Dans certains cas, des billets de dernière minute sont vendus le jour de l’enregistrement, de 7 h à 9h (attendez-vous toutefois à faire la file).

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon http://www.nbc.com/the-tonight-show

The Late Show with Stephen Colbert http://colbert.1iota.com

The Daily Show with Trevor Noah www.showclix.com/event/TheDailyShowwithTrevorNoah

Suggestions tirées du guide Ulysse Escale à New York, par le collectif d’auteurs Ulysse