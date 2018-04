À la fois d’un calme et d’un mysticisme intrigants, le Japon est aussi le berceau des technologies haut de gamme et avant-gardistes et le pays des mégapoles branchées et dynamiques. À l’autre bout du monde, découvrez une nation ayant su marier parfaitement sa modernité à ses traditions ancestrales. Un univers dépaysant, envoûtant et fascinant. Bienvenue au Japon, l’Empire du Soleil levant.

Jours 1 et 2 : Tokyo

Tokyo est, avec México et Le Caire, l’une des plus grandes métropoles du monde, avec plus de 30 millions d’habitants. Ne manquez pas les incontournables tels que la Tour de Tokyo, l’esplanade du Palais impérial, le temple Asakusa Kannon et l’effervescent quartier de Ginza. Pourquoi ne pas terminer votre journée par une croisière sur le fleuve Sumida?

Jour 3 : Tokyo – Hakone

Sillonnez la vallée volcanique d’Owakudani en direction de Hakone. Sur votre chemin se trouve le lac Ashinoko, sur lequel se reflète le magnifique mont Fuji. Il est possible d’y faire une excursion en bateau. En fin de journée, profitez d’un bain dans les sources d’eau chaude d’Hakone, réputées pour leurs vertus curatives.

Jour 4 : Hakone – Nagoya – Toba

Bien que le château de Nagoya ait subi la foudre des bombardements américains en 1945, plusieurs de ses tableaux et ornements ont subsisté, et son donjon a été complètement reconstruit. Ne manquez pas de jeter un coup d’œil aux jardins, dans le pur esprit japonais. Votre visite sera sublime si vous avez la chance d’y être au temps des cerisiers en fleurs! En fin de journée, montez à bord du train en direction de votre prochaine destination : Toba.

Jour 5 : Toba – Ise – Kyoto

Du port de Toba, partez à la découverte de l’île aux perles de Mikimoto, où l’on a réussi, pour la première fois au monde, à produire des perles de culture, à la fin du XIXe siècle. Allez y observer les ama, ces « femmes de la mer » qui plongent en apnée à la recherche des huîtres perlières.

Jours 6 et 7 : Kyoto

Vous voilà à Kyoto, cœur historique et géographique du Japon. De nombreux temples s’offrent à vous, mais, si vous deviez n’en choisir qu’un, optez pour celui de Kiyomizu-dera, accroché au flanc de la montagne, et peut-être le plus apprécié des temples de Kyoto. Son immense véranda en porte-à-faux est soutenue par des colonnes en bois de 13 m de haut. La vue y est imprenable!

Jour 8 : Excursion à Miyajima et à Hiroshima

Montez à bord du train rapide vers Hiroshima, puis prenez le traversier pour l’île de Miyajima. Sur place, visitez le sanctuaire d’Itsukushima, magnifiquement posé sur l’eau. Il s’agit d’un site unique au monde, puisque la configuration des lieux varie en fonction des marées. Puis, poursuivez vers Hiroshima et voyez le parc du Mémorial de la Paix, aménagé en 1955. En plus de présenter l’histoire dramatique de la bombe atomique, le musée du Mémorial de la Paix tend à partager le souhait d’éradiquer l’armement nucléaire et d’étendre la paix au monde entier.

Jour 9 : Excursion à Osaka

Prenez la route d’Osaka, troisième ville du Japon par sa population. Visitez son château, autrefois le plus important de l’Empire. La forteresse actuelle abrite un grand nombre de documents et d’œuvres d’art appartenant à la famille Toyotomi et à l’ancienne Osaka. Partez à la découverte des quartiers d’Umeda et de Namba, sillonnés de nombreuses galeries marchandes souterraines. Profitez de votre passage pour goûter à la cuisine locale : essayez les plats les plus appréciés tel le yaki-niku (tranches de viande grillée et assaisonnée) ou le fugu-nabe (ragoût de poisson-globe).

