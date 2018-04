Les spéculations vont bon train quant à la destination du voyage de noces de Meghan Markle et du prince Harry, après leur mariage programmé le 19 mai. Alors que le Botswana et la Namibie ont été évoqués, focus sur les autres lunes de miel des mariages royaux qui ont compté.

Elisabeth II & le prince Philip

Lorsqu’Elisabeth Windsor épouse Philip Mountbatten, le 20 novembre 1947, elle ne connaît pas encore son destin royal – son oncle étant aux affaires. Les jeunes mariés ont débuté leur voyage de noces dans les Broadlands, près de Romsey dans le Hampishire. Un manoir auquel le prince Philip est particulièrement attaché. La seconde partie a eu lieu dans un lieu de cœur pour Elisabeth : Birkhall, en Ecosse, où la future reine a grandi.

Diana & le prince Charles

Après leur mariage ultra-médiatisé du 29 juillet 1981, le couple a convolé en justes noces dans la résidence royale de Balmoral, un manoir situé en Ecosse, dans la région d’Aberdeenshire. Les jeunes mariés ont ensuite embarqué à bord du Britannia, le dernier paquebot de la famille royale que la reine Elisabeth II a baptisé dans les années 1950 (il a été désarmé en 1997 et a été transformé en musée). Le prince Charles et Diana ont vogué dans les eaux de la Méditerranée durant deux semaines.

Kate Middleton & le prince William

Nouvelle génération oblige, Kate Middleton et le prince William ont été parmi les premiers à opter pour une lune de miel loin des regards, à plusieurs milliers de kilomètres. Leur dévolu s’est jeté sur les Seychelles, un archipel de 115 îles situé au large de l’Afrique de l’Est. D’après la presse anglaise, ils auraient profité du cadre paradisiaque dans une luxueuse villa à 6 000 dollars la nuit, sur une île particulièrement préservée des regards. Kate et William avaient déjà visité les Seychelles quatre ans avant leur mariage, en 2011, où ils se seraient d’ailleurs promis de se marier un jour.

Grace Kelly & le prince Rainier III

Grande figure de la jet-set, Aristotle Onassis a offert à la princesse Grace Kelly et au prince Rainier III un yacht baptisé « Deo Juvante II », en guise de cadeau de mariage. Les jeunes mariés n’ont pas tardé à l’inaugurer en profitant d’une croisière en Méditerrannée pour leur lune de miel.

Charlène & Albert II de Monaco

Le voyage de noces du prince de Monaco et de sa dulcinée, ex-championne de natation, n’a pas été de tout repos, puisqu’il a suscité moult commentaires dans la presse, les tourtereaux ayant séjourné dans des hôtels séparés. Quoi qu’il en soit, la nouvelle princesse et son époux avaient choisi l’Afrique du Sud, le pays natal de la belle, pour respecter la tradition d’un voyage après le mariage. La jolie blonde a séjourné dans un hôtel de légende, à une quinzaine de kilomètres au nord de Durban, l’Oyster Box d’Umhlanga Rocks, tandis que le prince de Monaco a dormi dans un hôtel Hilton du centre-ville. Une « affaire » qui a fait couler beaucoup d’encre…

Letizia & le prince Felipe VI d’Espagne

Le fils de Juan Carlos Ier et de Sophie de Grèce n’était pas encore roi d’Espagne lorsqu’il rencontra Letizia, alors journaliste star de la télévision espagnole. Leur union, en mai 2004, fut très médiatisée. Tous deux ont passé le début de leur voyage de noces à Cuenca, en Castille-La Manche, non loin de Madrid où ils ont échangé leurs vœux. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la cité médiévale a placé leur lune de miel sous le signe de la culture, puisque le couple a profité de l’occasion pour visiter les lieux artistiques de cette bourgade où les touristes se pressent pour apercevoir les maisons suspendues à la roche.