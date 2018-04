Selon les résultats d’une récente enquête sur les bonnes manières en vol, personne ne supporte ceux qui se déplacent nu-pieds dans l’avion, et le passager le plus pénible est toujours celui qui est derrière nous.

Dans la dernière édition de l’enquête annuelle d’Expedia sur les bonnes manières en vol et à l’hôtel, le voisin de derrière qui donne des coups dans votre siège se hisse en tête du classement des passagers les plus agaçants en vol, cité par plus de la moitié des sondés (51%) dans le monde pour la quatrième année consécutive.

Cette étude annuelle, menée auprès de quelque 18 230 personnes dans 23 pays, fait office de guide des bonnes manières des voyageurs aériens modernes.

En deuxième position, derrière les voyageurs qui donnent des coups ou s’accrochent aux sièges des autres, on trouve ceux dont l’hygiène laisse à désirer. Puis, ce sont les parents inattentifs, les voyageurs n’ayant aucune notion d’espace individuel et les passagers qui poussent le volume de leurs écouteurs à fond.

90% des sondés se sont déclarés offusqués par les passagers qui se déplacent pieds nus en vol; on espère que cette information parviendra aux oreilles de la personne identifiée comme #toegirl (la fille aux orteils) par une victime malchanceuse de ses errances.

«Ce n’est jamais évident de se mettre à l’aise pendant un vol long-courrier mais il y a un juste milieu pour éviter de gêner ses voisins. N’ôtez que vos chaussures, ne reposez jamais vos pieds sur le dossier du siège devant vous et évitez de déborder sur les autres rangées», recommandent les experts d’Expedia.

D’après l’étude, 90% des passagers américains ne cherchent pas à se faire de nouveaux amis et préfèrent leur tranquillité.

Plus des trois quarts (77%) d’entre eux ont même reconnu que leur hantise était de se retrouver à côté de voisins trop bavards.

Si votre voisin est une pipelette, les experts d’Expedia vous conseillent de lui faire passer un message sans ambiguïté en vous mettant des bouchons dans les oreilles.

Entre autres informations amusantes, on apprend des résultats du sondage que les passagers sud-coréens auront davantage tendance à s’enivrer en vol, suivis par les Thaïlandais et les Américains. On apprend en outre que 25% des sondés américains considèrent qu’il est impoli d’incliner son siège.

Selon l’enquête Expedia, voici quels sont les comportements en vol les plus irritants :

Le palmarès des pires passagers en avion

1. Celui qui donne des coups ou s’agrippe aux sièges des autres

2. Celui qui sent

3. Le parent négligents

4. Celui qui empiète sur votre territoire

5. Celui qui ne fait pas attention au bruit

Le palmarès des pires clients d’hôtel

1. Les parents négligents

2. Les fêtards en chambre et les noceurs de couloirs

3. Ceux qui n’arrêtent pas de se plaindre

4. Ceux qui sortent tard et les ivrognes du bar