Un rapport de l’Institut chinois du tourisme émetteur s’est intéressé aux tendances du voyage parmi les voyageurs chinois en 2017. Le Royaume-Uni a eu la préférence des touristes chinois adeptes de voyage sur mesure, en grande partie attirés par les sites de tournage des films «Harry Potter» et «Sherlock Holmes».

Après l’Asie, qui demeure leur principale destination (77%), l’Europe a été le continent le plus visité par les touristes chinois en 2017. Cela représente six millions de touristes.

Dans le rapport, réalisé en partenariat avec le fournisseur de services chinois Ctrip, les chercheurs établissent une distinction entre les voyageurs chinois indépendants et les touristes chinois recherchant des itinéraires sur mesure.

Dans cette deuxième catégorie, la destination numéro 1 en Europe reste le Royaume-Uni, qui plaît par la diversité de son offre naturelle et culturelle.

Les principaux lieux visités sont les lieux de tournage de franchises à succès et les visites guidées de prestigieuses universités telles qu’Oxford ou Cambridge.

Le Royaume-Uni est également considéré comme la destination qui convient le mieux aux voyageurs en solo.

Après le Royaume-Uni, les destinations de voyage sur mesure les plus demandées ont été l’Italie, la France, la Russie et la Grèce.

Chez les voyageurs indépendants cependant, c’est l’Italie qui arrive en tête de classement, suivie de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de la Suisse.

Les auteurs du rapport ont également remarqué que les couples chinois avaient une préférence pour la Suisse et les pays scandinaves comme la Finlande et l’Islande pour leur lune de miel, tandis que l’Autriche, l’Italie, le Portugal, la Grèce et l’Espagne sont les pays les plus appréciés pour les mariages et les photographies nuptiales.

La France, l’Italie et l’Espagne sont les 3 destinations européennes phares des touristes chinois gastronomes.

Selon le rapport, les touristes chinois passent en moyenne 12 jours en Europe et ne visitent pas plus de deux pays par voyage. Leurs dépenses s’élèvent en moyenne à 2500 yuans (510$CAD) par personne et par jour.

Les 10 destinations européennes les plus privés des touristes chinois en quête de sur mesure :

Royaume-Uni

Italie

France

Russie

Grèce

Espagne

Allemagne

Suisse

République Tchèque

Autriche

Les destinations des voyageurs chinois indépendants :

Italie

France

Allemagne

Russie

Suisse

Autriche

Espagne

République Tchèque

Royaume-Uni

Pays-Bas