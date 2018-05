Vous avez le goût de partir à l’aventure en solo? Voici quelques guides afin de vous donner l’assurance nécessaire pour découvrir le monde seul.

The Solo Travel Handbook, Lonely Planet

Ce guide, exclusivement en anglais, est très pratique pour les voyageurs qui rêvent de partir en voyage seuls, mais ont encore besoin de se faire un peu convaincre. Cette lecture brise les peurs et tabous au sujet du voyage en solitaire. On y trouve des trucs pour ne pas tomber malade en mangeant de la cuisine de rue, des conseils pour rester en sécurité et même un quiz pour déterminer le voyage en solo qui vous ressemble le plus. Une partie du livre est consacrée aux «meilleures destinations pour le voyageur solitaire» qui veut découvrir la culture locale, faire le party, pour bien manger ou pour faire une introspection.

Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse, Katia Astafieff

Cet ouvrage n’est pas un guide de voyage, mais plutôt une collection de récits remplis d’anecdotes qui vous aideront à dédramatiser ce qui pourrait vous arriver de pire lors d’un voyage en solo. L’auteure a parcouru l’Asie, les Amériques, l’Afrique et l’Europe seule et est là pour raconter, avec beaucoup d’humour, les meilleurs moments de ses nombreux périples. Une bonne lecture à faire soi-même ou à prêter à ses parents pour calmer leurs doutes avant le départ.

Oser voyager en solo, Michael Pinatton

Ce livre, c’est le coup de pied au derrière qu’il vous faut pour oser voyager en solo. L’auteur répond à toutes les questions et inquiétudes qui pourraient vous passer par la tête, tout en donnant énormément de conseils et de ressources pour préparer votre prochaine aventure. Comment ne pas se sentir trop seul sur place? Comment préparer son sac à dos? Comment calculer son budget? Michael Pinatton s’est basée sur ses expériences ainsi que sur celles de quelques interviewés pour préparer ce guide très complet que vous voudrez traîner en voyage avec vous. La première partie du guide est entièrement consacrée à une chose: briser la peur du voyage en solitaire.

Voyages d’une vie: 15 récits inspirants et plein de conseils pour planifier, Isabelle Marjorie Tremblay

Isabelle Marjorie Tremblay a visité les quatre coins du monde. Celle qui a commencé à voyager jeune a tout essayé: le voyage avec sac à dos, les croisières, les voyages en couple, en famille, avec des amis… et les voyages seule. Ce livre se veut un recueil de ses récits de voyage, tous différents les uns des autres. Deux chapitres sont d’ailleurs consacrés à ses voyages en solo, en Équateur et au Vietnam. Ce bouquin est bien plus que de simples récits de voyage, il est aussi rempli d’astuces et de conseils pour aider les voyageurs à planifier l’aventure de leur rêve.