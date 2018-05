Samedi, le prince Harry épousera l’actrice américaine Meghan Markle à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Si les magnifiques images de la cérémonie vous donnent envie de visiter cet endroit, voici cinq choses à ne pas manquer.

Au sujet du château

Windsor est le plus vieux château encore occupé dans le monde, en plus d’être une des résidences secondaires de la reine Elizabeth II. Il a été bâti au XIe siècle par Guillaume le Conquérant (William the Conqueror, de son nom en anglais), et 39 monarques britanniques y ont habité.

La maison de poupée de la reine Marie

La reine Marie était l’épouse du roi George V. Cette maison de poupée était un cadeau de sa part. La construction de cette petite œuvre d’art a débuté en 1921, pour être achevée en 1924. Plus de 1 500 artistes ont travaillé sur ce projet à l’époque. Elle est maintenant exposée à l’intérieur du château de Windsor. Les visiteurs peuvent y voir les nombreux détails, réalisés à l’échelle d’un pouce pour un pied.

La chapelle

D’architecture gothique, la chapelle Saint-Georges est le lieu de repos de 10 monarques britanniques, dont Henri VIII et Charles I, en plus d’être fort prisée pour les mariages royaux. De plus, la chapelle est le lieu spirituel de l’Ordre de la Jarretière, le plus élevé de la chevalerie britannique. Si ce n’est pas assez pour vous convaincre d’aller y jeter un œil, rappelons que son impressionnante voûte de pierre est considérée comme l’une des plus belles au monde. Outre le prince Harry et Meghan Markle, la princesse Eugenie se mariera aussi à la chapelle Saint-Georges, mais l’automne prochain.

La relève de la garde

À 11 h tapantes, et ce, plusieurs fois par semaine, il est possible d’assister à la relève de la garde dans les rues de Windsor. La «vieille garde» transfère ses responsabilités à la «nouvelle garde», le tout lors d’une cérémonie officielle qiu se déroule en musique. La rue principale menant au château est fermée le temps du changement de la garde. Il est donc possible de l’observer dans la rue ou au château, si vous avez acheté un billet pour le visiter au préalable. Quand la reine est en résidence au château, le changement de la garde

se fait dans la cour Quadrangle.

La vue

Sur les terrasses du château, on vous fera remarquer qu’au loin, on voit Eton College,

où ont étudié les princes William et Harry, entre autres.

INTERDIT: On ne peut pas prendre de photo à l’intérieur du château.