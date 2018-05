«C’est toujours une bonne idée de sortir de la maison et de changer la routine, et pas besoin de partir un mois pour y arriver, estime Marianne Prairie. Ça peut aussi être juste une journée.»

En entrevue, l’auteure et maman de deux fillettes, qui cosigne le livre En famille sur la route, nous suggère quelques bons plans et raconte ses propres expériences.

Marianne Prairie s’est rendu compte que le plein air était important pour sa famille durant un long week-end passé dans une cabane écologique située en forêt avec ses filles, âgées de 4 et 6 ans à l’époque. «J’ai compris que le plein air devait remonter dans la liste des priorités de notre famille en voyant les enfants jouer et explorer cette espèce de liberté, de calme et de bien-être, se rappelle celle qui a élu domicile à Verdun, en plein cœur de la ville. On dirait que ça les a changées; je les voyais bouger différemment.»

«Ce n’est pas nécessairement l’opposition entre la ville et la campagne qui ressort, mais le seul fait de ne pas être à la maison permet un laisser-aller qui fait du bien à tout le monde», continue-t-elle. Et c’est en apprenant à se connaître, comme famille, qu’on peut arriver à de tels constats. «Pour d’autres enfants, ça peut devenir un cauchemar de faire un séjour en forêt avec les moustiques. Il faut voir ce qui est le plus facile pour sa propre famille.»

En effet, l’idée de départ, quand vient le temps de planifier un voyage en famille, c’est de choisir quelque chose qui plaira à tout le monde. Les courtes escapades de fin de semaine sont d’ailleurs idéales pour cette prise de conscience. «Avant de se lancer dans une grande aventure, c’est une bonne idée d’aller tester comment on se sent, que ce soit en faisant du plein air ou en allant explorer une ville, conseille-t-elle. Il faut voir ce que les enfants préfèrent… et les parents aussi!»

Préparatifs

Dans leur livre, les auteures consacrent tout un chapitre aux préparatifs. «On ne se prépare pas de la même façon pour aller faire trois semaines de camping en Gaspésie que pour aller faire un pique-nique au parc du coin», lance Marianne Prairie. Sa trousse de base? Des vêtements de rechange, des collations et quelque chose à boire. «On ne se trompe pas avec ça!»

Pour le reste, avec sa comparse de Maman a un plan, Odile Archambault, elle a élaboré des listes et des aide-mémoire pour préparer la voiture, pour remplir la trousse de premiers soins et pour laisser la maison l’esprit tranquille. «On a essayé de penser à tout pour que vous n’ayez pas à vous creuser la tête», dit-elle.

4 lieux parfaits pour des séjours en famille, selon Marianne Prairie, Odile Archambault et Caroline Dostie

Camping Aux berges du lac Castor

«Je me souviendrai toujours de cette grande tablée composée d’une dizaine d’enfants de moins de sept ans, couettés et un peu crottés, qui se régalaient de spaghettis alors que le soleil se couchait sur le lac.» – Marianne Prairie

3800, chemin des Allumettes, Saint-Paulin

La Ferme au pied levé

«J’y ai fait un petit séjour express fantastique. Dormir au chaud avec ma progéniture et me faire bercer par le meuglement des vaches pour ensuite me réveiller au petit matin avec un brunch gastronomique préparé avec soin par la propriétaire, c’était parfait.» – Odile Archambault

1107, chemin Fitch Bay, Magog.

Hôtel-spa Le Germain Charlevoix

«Je dois dire que chaque instant était parfait. Je rêve d’y retourner.» – Caroline Dostie

50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul.

Motel Misty Harbor Resort

«Arriver face à l’océan, se faire envahir par son odeur, sa puissance, sa brume de fin de journée grise. Serrer mes bébés fort. Me sentir en vie. (Chaque fois.)» – Odile Archambault

60, Mile Road, Wells (Maine)

Quand les enfants sont petits et qu’un départ en voyage exige beaucoup d’organisation et de planification, on se demande si le jeu en vaut la chandelle. Et à ça, on répond : «Toujours! Car les aventures en famille laissent à coup sûr des souvenirs impérissables, que vous pourrez leur raconter lorsqu’ils seront grands.» – Marianne Prairie et Odile Archambault en introduction à leur livre En famille sur la route.

En librairie

Maman a un plan – En famille sur la route, Marianne Prairie et Odile Archambault, photos de Caroline Dostie, Éditions Parfum d’encre