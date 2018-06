Envie d’une petite escapade alliant détente, plein air, culture et bonne bouffe à moins de deux heures de Montréal? Votre fin de semaine de rêve vous attend dans les Laurentides.

JOUR 1



Culture : le circuit «Murales des Pays-d’en-Haut»

Amorcez votre fin de semaine avec un arrêt à Sainte-Adèle pour y parcourir le circuit culturels «Murales des Pays-d’en-Haut». En fait, c’est un peu comme une chasse au trésor urbaine, où les visiteurs découvrent 13 murales géantes, inspirées des contes et légendes des Pays-d’en-Haut, qui décorent les immeubles du centre de la ville. Cet arrêt culturel est aussi un bon prétexte pour visiter les jolis restaurants et commerces locaux, par exemple les boulangeries,

les pâtisseries et la microbrasserie.



Détente : massage et relaxation à l’hôtel Estérel

À une vingtaine de minutes de Sainte-Adèle, prenez la route en direction de l’hôtel Estérel pour terminer la journée sur une note tout à fait zen. Sur le site du complexe hôtelier, nombreuses sont les aires de repos et de détente. Enfilez votre maillot et allez vous prélasser sur le bord du lac ou sur les balançoires installées directement dans l’eau. Les plus frileux peuvent profiter des bains chauds à remous et des nombreux foyers extérieurs qu’on allume à la nuit tombée. Pour une expérience détente totale, réservez un massage au spa Amérispa de l’hôtel. Le massage sous la pluie fait des miracles pour les muscles tendus.

JOUR 2

Plein air : observation d’oiseaux au parc régional de la Rivière-du-Nord

En chemin vers Montréal, un arrêt plein air s’impose au parc de la Rivière-du-Nord, un sanctuaire pour oiseaux sauvages où on peut observer plusieurs espèces. Même si les parcours ne sont pas très longs, prévoyez y passer au moins une demi-journée, tant il y a à voir et à parcourir. Le parc offre plusieurs environnements très différents, notamment le petit lac où nagent des dizaines de canards et parfois de grands hérons ainsi que le marais où chantent constamment les carouges à épaulettes. Le sentier en forêt longe les rapides et les chutes, ce qui rend l’expérience encore plus intéressante… et plus rafraîchissante!



Gourmand : dégustation de bière au Dieu du ciel

Avant de rentrer à la maison, pour combler le petit creux qui se sera manifesté à la suite de votre randonnée, passez par Saint-Jérôme pour déguster une bonne bière fraîche à la microbrasserie Dieu du ciel. L’été, une belle terrasse est installée devant l’établissement. Parfait pour profiter du soleil tout en dégustant une poutine et une Rosée d’hibiscus!